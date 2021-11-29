Гид покупателя: выбор материала для кухонной столешницы

Одной из самых важных составляющих любой кухни является столешница. От ее выбора зависит, каким будет процесс приготовления пищи, срок эксплуатации гарнитуры в целом. К современной столешнице предъявляются довольно высокие требования. Она должна быть практичной, долговечной, надежной, устойчивой к воздействию механических, химических воздействий, а также температурным перепадам.

Не стоит забывать и об эстетической составляющей поверхности рабочего кухонного стола. Ведь с помощью столешницы можно сделать акцент в интерьере всей кухни https://corf-mebel.ua/kuhni/. Стоит отметить, что данные требования сегодня удовлетворяют большинство материалов. О том, как выбрать подходящий, что учесть при выборе столешницы, рассказівают специалисті компании CORF-Мебель.

Что учесть при выборе столешницы

На столешнице происходят все технологические процессы по приготовлению еды: нарезка мяса, овощей и фруктов, замешивание теста, разделывание продуктов и т.д. Иногда рабочая поверхность используется как обеденная зона. По виду она похожа на монолитную плиту, которой накрывается напольный кухонный шкаф. Параметры столешницы зависят от выбранного материала. При его выборе следует ориентироваться на такие свойства:

максимальная влагостойкость;

устойчивость к повреждениям разного происхождения;

термоустойчивость;

устойчивость к агрессивному воздействию;

простота в уходе.

Таким критериям сегодня отвечает камень, металл, стекло, дерево, керамогранит, ламинированная поверхность. Поговорим о лучших из лучших, выделим их достоинства и недостатки.

Природный камень

Гранит, кварц, мрамор считаются самыми дорогими материалами, отличающимися уникальной структурой, внешностью, теплостойкостью и долгим сроком эксплуатации. Столешницы из натуральных камней – это выбор профессиональных поваров. Сегодня уменьшишь затраты на материал можно за счет использования секций или плит вместо сплошного монолита.

Гранит – самый популярный камень для столешниц, выдерживает разнообразные воздействия. Его поверхность противостоит сколам, трещинам, образованию пятен и другому. Разумеется, за такими свойствами скрывается и высокая цена на материал. Кроме того, такие столешницы очень тяжелые, что требует специальной доставки.

Искусственный камень

Материал обладает всеми качествами, необходимыми для кухонной столешницы. Сегодня искусственный камень является отличной альтернативой дорогостоящего природного камня. Он изготавливается по разным технологиям, чаще представлен в виде агломератов. Они способны имитировать поверхность почти любого натурального камня, поэтому часто встречаются для производства столешниц. Агломерат бывает в виде кварцевого и акрилового камня. Первый отличается прочностью, твердостью, влагостойкостью и термостойкостью. Второй не выдерживает высоких температур, не поглощает влагу. Оба материала одинаково простые в уходе.

Керамическая плитка

Плиточные столешницы достаточно популярные, так как материал устойчив к образованию пятен, к воде и высоким температурам. Ассортимент керамической плитки представлен разнообразием цветов, текстур и стилей. Поэтому подобрать столешницу можно под любой дизайн кухни.

Дерево

В силу дороговизны древесины такие столешницы пользуются на рынке не очень высоким спросом. Хотя это один из самых внешне привлекательных и шикарных вариантов. Чаще всего для их изготовления используют массив некоторых хвойных деревьев, дуба или березы. К основным плюсам относят экологичность и безопасность материала, ведь древесина не выделяет в процессе эксплуатации опасных веществ. Для повышения эксплуатационных характеристик поверхность деревянной столешницы покрывают специальными маслами. Однако часто этого бывает недостаточно, что выливается такими минусами, как необходимость регулярной обработки поверхности; низкая устойчивость к моющим средствам, образование пятен. Решить эти проблемы сможет только грамотно подобранный уход.