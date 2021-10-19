Гид покупателя: выбор уничтожителя документов для дома и офиса

Уничтожать старые документы или не уничтожать — вот в чем вопрос. Ответ прост: все, что имеет подписи, номера счетой или другую конфиденциальную информацию, должно быть уничтожено. И в офисе, и дома шредеры с перекрестной порезкой стали абсолютной необходимостью для предотвращения попадания конфиденциальной информации в чужие руки.

Однако выбор лучшего измельчителя для подобных нужд может оказаться непростой задачей. Специалисты компании “А-Техно” рассказывают, какие бывают уничтожители документов и на что следует обращать внимание при их выборе.

Зачем нужен уничтожитель документов?

Чувствительный материал, который попадает в чужие руки, может иметь фатальные последствия, особенно для компании. Все, от информации о клиентах до заработной платы сотрудников, рискует попасть в руки преступников или посторонних лиц, если не уничтожать важные документы, которые не нужно хранить.

Не только владельцы бизнеса должны осознавать риски, связанные с сохранением неприкосновенности конфиденциальных материалов — их личная информация может быть украдена у любого. Выписки из банковского счета, счета-фактуры, личная переписка, медицинская информация, упаковки от почтовых отправлений… Если на документе написано ваше имя, его стоит уничтожить. Важность шредера для бизнеса сравнима с важностью просмотровых детекторов валют для банковских работников.

Какой измельчитель больше всего подходит?

Вы можете быть удивлены широким спектром существующих типов измельчителей, от домашних вариантов до профессиональных которые используются даже в госучреждениях. Скорость, производительность, стоимость и безопасность — все это переменные, которые следует учитывать перед выбором шредера — все машины различаются в зависимости от конкретных потребностей.

Одна вещь, о которой следует подумать в первую очередь, — это то какой класс безопасности должен иметь ваш измельчитель. Эксперты компании составили таблицу, чтобы было легче увидеть, что предлагает каждый уровень.

Класс безопасности Приблизительное количество измельченных частей на листе А4 Лучше всего подходит для Р-1 36 полосок Простых документов Р-2 75 полосок Лучше всего подходит для домашнего использования, обычные документы Р-3 312 частиц Конфиденциальные документы — сложно составить порезанное и прочитать Р-4 421 частица Конфиденциальные документы — чрезвычайно сложно составить Р-5 2000 частиц Очень конфиденциальные документы — практически невозможно составить Р-6 6000 частиц Совершенно секретные документы — например, правительственная информация Р-7 15000 частиц Высочайшая безопасность — строго конфиденциальные документы

Измельчитель для дома или небольшого офиса

Лучший измельчитель документов для домашнего использования — это модель меньшего размера, подходящая для личного использования. Однако вам нужно будет часто опорожнять коллектор, если вы часто используете измельчитель.

Компактный измельчитель. Эти личные шредеры могут уничтожать около 50 листов в день. Лучший компактный измельчитель — это тот, который вы можете убрать, когда не используете его, и чем меньше измельчитель, тем он дешевле. Единственным недостатком этих измельчителей является съемная крышка, из-за которой опорожнение коллектора может быть весьма затруднительным.

Эти личные шредеры могут уничтожать около 50 листов в день. Лучший компактный измельчитель — это тот, который вы можете убрать, когда не используете его, и чем меньше измельчитель, тем он дешевле. Единственным недостатком этих измельчителей является съемная крышка, из-за которой опорожнение коллектора может быть весьма затруднительным. Шредер рядом с рабочим столом. Выбор шредера, который может уничтожать около 100 листов в день (и 10 листов за раз), вероятно, лучший выбор. Эти машины часто имеют простую крышку для опорожнения полос вместо съемной крышки.

Измельчитель для офиса

Если вы уничтожаете большие объемы деловых документов за короткое время, вам понадобится более тяжелая машина.

Шредер для небольшого офиса. Этот измельчитель идеально подходит для малого бизнеса до шести человек. Он измельчает около 250 листов в день с возможностью подачи от 10 до 20 листов за раз. В зависимости от модели он также может уничтожать компакт-диски, DVD и кредитные карты.

Этот измельчитель идеально подходит для малого бизнеса до шести человек. Он измельчает около 250 листов в день с возможностью подачи от 10 до 20 листов за раз. В зависимости от модели он также может уничтожать компакт-диски, DVD и кредитные карты. Шредер для среднего офиса. Они могут легко уничтожить стопку копировальной бумаги (500 листов) в день. Подходит для чуть большей компании.

Они могут легко уничтожить стопку копировальной бумаги (500 листов) в день. Подходит для чуть большей компании. Шредер для большого офиса. Лучшие измельчители для больших офисов могут уничтожить до 1000 листов — это две стопки А4 в день. Вы можете уничтожить сразу 30 листов, а также компакт-диски.

Лучшие измельчители для больших офисов могут уничтожить до 1000 листов — это две стопки А4 в день. Вы можете уничтожить сразу 30 листов, а также компакт-диски. Уничтожитель документов для крупных компаний. Если в компании работает около 50 сотрудников, это подходящий измельчитель. Они могут уничтожить целые бумажные папки (включая бумажную обложку) и могут обрабатывать 50 листов за раз. В эти машины подходят и более широкие форматы бумаги, такие как A3.

Если в компании работает около 50 сотрудников, это подходящий измельчитель. Они могут уничтожить целые бумажные папки (включая бумажную обложку) и могут обрабатывать 50 листов за раз. В эти машины подходят и более широкие форматы бумаги, такие как A3. Уничтожитель документов с особыми функциями. Эти измельчители созданы для уничтожения других носителей — например, компакт-дисков, DVD-дисков. Существуют также шредеры, которые могут измельчать картон, и цифровые измельчители, которые очищают весь контент с жестких дисков.

Эти измельчители созданы для уничтожения других носителей — например, компакт-дисков, DVD-дисков. Существуют также шредеры, которые могут измельчать картон, и цифровые измельчители, которые очищают весь контент с жестких дисков. Промышленный измельчитель. Эти измельчители собирают отходы с нескольких отдельных участков и централизованно уничтожают их партиями от 100 до 2100 кг бумаги и других материалов в час. Полные бумажные папки могут быть уничтожены (даже со скобами, скрепками и металлическими зажимами) — они заранее обрезаются перед отправкой на другую машину для дальнейшего измельчения.

Просматривая обзоры лучших измельчителей для офиса, всегда следует проверять размер сборщика. Это может показаться незначительной проблемой, но коллектор большего размера означает, что вам не нужно так часто опорожнять его. Также пригодятся прозрачные коллекторы.

Четыре основных типа измельчителей

Помимо скорости и емкости, также следует подумать о том, какой размер измельчителя вы хотите использовать. Вот четыре типа измельчителей, классифицированных в зависимости от уровня безопасности резки.