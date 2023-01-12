Гід покупця: на що звернути увагу при виборі гаражних воріт

Часи одноманітних гаражних воріт давно минули. Сьогодні ми можемо вибирати з дуже широкого асортименту, тому легко поєднати функціональність з дизайном і безпекою. Ворота обладнані автоматикою відкривання та закривання це сьогодні не захмарна мрія, а доступний продукт для власників домогосподарств.

У кожного різні пріоритети при виборі гаражних воріт. Для когось важлива красива форма гаражних воріт з вулиці, хтось віддає перевагу легкості відкривання, а хтось віддає перевагу хорошій теплоізоляції або стійкості до злому. Щоб правильно вибрати гаражні ворота, експерти компанії GANT підготували короткий огляд, який дає змогу отримати базові знання перед їх покупкою або встановленням.

Види гаражних воріт

Ми можемо розділити гаражні ворота наступним чином:

Секційні.

Рулонні.

Розпашні.

Розсувні.

Роздумуючи про ідеальні ворота для вашого гаража, ви повинні спочатку вибрати тип або спосіб відкривання. Секційні гаражні ворота є одними з найпопулярніших завдяки своєму елегантному зовнішньому вигляду та практичним властивостям – вони відкриваються вертикально, а у відкритому положенні знаходяться під стелею, завдяки чому в гаражі та перед гаражем залишається вільний максимум простору. При цьому вони забезпечують зручну збільшену ширину проїзду, що дозволяє набагато комфортніше паркуватися навіть для сучасних легкових автомобілів, які значно ширші, ніж у минулому.

Вибір оптимальної ширини

Наступним кроком у виборі гаражних воріт є вибір оптимальної ширини. Звичайно, це залежить від розміру гаража та способу його використання.

Для гаражів на одне авто рекомендують гаражні ворота шириною не менше 2375 мм, також можна використовувати секційні ворота шириною 2500 мм або 3000 мм. Водночас ширші ворота означають легшу та зручнішу парковку навіть для широкого автомобіля, наприклад, позашляховика, і є розумним вибором також з огляду на можливу заміну автомобіля в майбутньому.

Оптимальна ширина гаражних воріт також пов’язана з шириною самого гаража. Однак це не завжди має бути максимум, який дозволяє даний об’єкт – наприклад, якщо ви хочете мати місце для зберігання на бічних стінах або якщо ви хочете використовувати частину інтер’єру гаража як майстерню, гаражні двері трохи вужчі, ніж ширина гаража, можуть бути корисними для вас.

Для гаража на дві машини ви можете вибрати, чи будуть до нього в’їжджати через одні широкі ворота (шириною 3000 мм, 4000 мм або 5000 мм) або він матиме двоє вужчих окремих секційних воріт (шириною від 2375 мм). Тут також, як і в гаражі на одну машину, необхідно враховувати можливості і способи використання внутрішнього простору гаража.

Коли справа доходить до розмірів гаражних воріт, звичайно ж, слід також враховувати найбільш прийнятну висоту. Гаражні ворота висотою 2125 мм, ідеально підходить з точки зору просвіту будівлі. Висота зазору гаражів, тобто відстань від підлоги до стелі, також визначається відповідно до звичайних вимог.

Ворота поставляються за розміром, складаються з чотирьох і більше панелей, висота панелей 500 -600 мм, товщина панелей 40-45 мм. Вони можуть бути виготовлені з панелей різного дизайну та кольору. Панель виготовлена ​​з високоякісного оцинкованого та пофарбованого сталевого листа, наповненого поліуретаном. З’єднання між окремими секціями мають спеціальну форму, що запобігає травмам під час роботи, наприклад, защемленню пальців.

Дерев’яні гаражні ворота або металеві?

Якщо ви хочете мати модний дизайнерський вхід в гараж, хтось може обрати дерев’яний варіант. Однак слід пам’ятати, що дерев’яні гаражні ворота вимагають дуже ретельного догляду. Це рішення вимагає регулярної обробки захисними засобами. Доведеться також трохи переплатити.

Для тих, хто хоче заощадити, є металеві гаражні ворота. Висока якість матеріалів гарантує їх довговічність і захисний характер, що характеризує їх. Також можна розраховувати на дуже високі ізоляційні властивості. Не забувайте, що за металом теж потрібно доглядати. На щастя, не так часто, як проти деревини, але добре, якщо час від часу фарбувати їх якимось захисним шаром від іржі.

При виборі гаражних воріт необхідно враховувати технічні можливості та їх використання. Головним критерієм при виборі гаражних воріт є місце розташування гаража.

Утеплення гаражних воріт

Ізоляція гаражних воріт має вирішальне значення, особливо якщо ви також використовуєте гараж для інших цілей. Якщо, наприклад, у вас в ньому невелика майстерня, або гараж є частиною більшого комплексу, де ви граєте, наприклад, у настільний теніс тощо. Тоді вам обов’язково слід звернути особливу увагу на теплоізоляцію. Секційні гаражні ворота мають найкращі теплоізоляційні властивості.

Додатковий вхід

Думайте на два кроки вперед. Якщо ви будете використовувати гаражні ворота частіше, а також вам потрібно буде входити без транспорту – шукайте рішення для гаражних воріт, у яке вбудовані додаткові двері. Таке рішення полегшить життя, а якщо вам потрібно швидко вийти з гаража, вам не доведеться чекати, поки відкриються ворота, або іншим акробатичним способом залазити під них.

Переваги автоматичних гаражних воріт

Час плине дуже швидко, і гаражні ворота стають «роботами». Ви напевно пам’ятаєте хоча б один фільм, де грав робот, який приносив їжу або виконував якусь іншу команду, яка мала полегшити життя. Те ж саме і з автоматичними гаражними воротами. Лише одне натискання пульта і ворота відчиняються. Таким чином ви заощадите масу часу, а в разі негоди не вловите навіть краплі дощу.