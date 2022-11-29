Гід покупця: як правильно вибрати промисловий пилосос

Промисловий пилосос необхідний, коли потрібно всмоктувати рідину, золу, стружку та будівельний пил. Експерти галузі розповідають усе, що потрібно знати, щоб вибрати правильну модель відповідно до своїх потреб.

Звичайний побутовий пилосос хороший в одному – всмоктуванні пилу. Як тільки вам доведеться пропилососити щось інше, ви отримаєте велику користь від промислового пилососа. Якщо ви збираєтеся всмоктувати рідину, пилососи промислові є абсолютною необхідністю, оскільки побутові пилососи зазвичай не витримують вологи та таких навантажень.

Промислові пилососи, які також називають пилососами для вологого прибирання, доступні в різних конструкціях з різними спеціалізаціями. Від простіших пилососів для автомобіля та гаража до вдосконалених пилососів, перевірених на екологічно небезпечний пил та спеціальні середовища.

Як працює промисловий пилосос?

Найважливіша відмінність звичайного побутового пилососа від пилососа промислової очистки полягає в тому, як повітря проходить через агрегат. У звичайному пилососі відпрацьоване повітря зазвичай використовується для охолодження двигуна. Натомість типовий промисловий пилосос має окреме охолодження двигуна та окремий вихлоп. Це дозволяє вбирати рідину та вологу, не пошкоджуючи двигун. Зважаючи на це, існують пилососи, які працюють по-різному, і навіть пилососи, які не можуть працювати з рідинами. Тому ви завжди повинні перевіряти, що стосується кожної окремої моделф.

Сам пристрій зазвичай являє собою велику металеву або пластикову емкість з двигуном зверху. У пилососі є фільтр, завдання якого – вловлювати частинки різного розміру. Фільтр знімний, тому ви можете очистити його або висушити після вологого прибирання.

Під час прибирання пилу, гравію та стружки ви можете використовувати мішок для пилососа, щоб заощадити на фільтрі, але при вологому прибиранні ви всмоктуєте рідину прямо в контейнер. Ще одна перевага промислового пилососа полягає в тому, що ви можете підключити його безпосередньо до пилозбірного отвору вашого інструменту, що зводить до мінімуму потребу в чищенні після завершення столярних робіт.

Промисловий пилосос як побутовий пилосос?

Використовувати побутовий пилосос під час прибирання автомобіля чи пилососити вологе листя на патіо – не дуже гарна ідея, але як би промисловий пилосос міг замінити звичайний пилосос у домі? Відповідь полягає в тому, що пилосос цілком можна використовувати, щоб позбутися пилових згустків під диваном у вітальні, хоча він часто створює більше шуму і може бути незручним у роботі.

Професійний пилосос промислової очистки чи споживча модель?

Промислові пилососи доступні в різних цінових діапазонах. Найдешевші — споживчі моделі, а трохи дорожчі — призначені для професійного використання. Споживчі пилососи та професійні пилососи часто мають однакову продуктивність і еквівалентні функції. Різниця полягає в тому, що професійні пилососи створені для більш активного використання, і вони також можуть мати оцінку безпеки на основі типу пилу, з яким вони можуть впоратися. Для професійного промислового пилососа часто є більше насадок і аксесуарів, які полегшують виконання конкретних завдань.

Багато професійних користувачів роблять помилку, купуючи споживчий пилосос для більш важкої роботи, але навіть якщо вартість покупки нижча, це рідко є вигідним в довгостроковій перспективі. Споживчий пилосос добре справлятиметься зі своєю роботою та прослужить довго за нормального використання вдома, але якщо його підключити до інструменту на робочому місці та використовувати багато годин щодня, він швидко зношується.

Потужність двигуна – наскільки потужний пилосос вам потрібен?

Потужність двигуна пилососа вимірюється у ватах, і на папері пилосос з більшою потужністю ват сильніший за пилосос з меншою потужністю. Загалом можна сказати, що практично всі промислові пилососи, які ми продаються в Україні, достатньо сильні, щоб всмоктувати гравій і рідини. Однак потужність всмоктування може стати важливою, коли вам потрібно працювати з довшими шлангами і ви хочете зберегти цю потужність.

Важливо вибрати пилосос з відповідним класом пилу

Вибираючи промисловий пилосос, необхідно знати, що пилососити і чи є ризик, що цей матеріал є небезпечним для здоров’я. Це стосується перш за все професійних користувачів, які підпорядковані особливим правилам, але також може бути актуальним, коли ви ремонтуєте свою стару садибу з азбестом у стінах та нагорі.

Коли ви пилососите небезпечний для здоров’я пил, важливо, щоб пилосос вловлював якомога більше шкідливих частинок. Для цього потрібен хороший фільтр і щільна конструкція, яка запобігає проходженню повітря іншими шляхами, окрім фільтра. Багато побутових пилососів мають хороші фільтри, але оскільки немає вимог щодо герметичності з’єднань, немає гарантії, що пилосос справді виконуватиме свої обов’язки як треба.

Щоб бути впевненим, що пил залишається в пилососі, вам потрібен пилосос із класом безпеки, що означає, що система фільтрів витримує певний рівень фільтрації. Класи пилу:

L – низький ризик (Звичайний, не небезпечний для здоров’я пил, наприклад домашній пил, ґрунт та вапно);

– низький ризик (Звичайний, не небезпечний для здоров’я пил, наприклад домашній пил, ґрунт та вапно); M – середній ризик (Деревний пил та пил, що утворюється при обробці шпаклівки, порозаповнювачів та лаку, гіпсу, цементу, бетону, клею для керамічної плитки та фарб (латексних та масляних) або матеріалів, що містять частинки кварцу (пісок та щебінь).)

– середній ризик (Деревний пил та пил, що утворюється при обробці шпаклівки, порозаповнювачів та лаку, гіпсу, цементу, бетону, клею для керамічної плитки та фарб (латексних та масляних) або матеріалів, що містять частинки кварцу (пісок та щебінь).) H – високий ризик (Канцерогенний та патогенний пил, наприклад, азбест та пліснява).

Навіть пилосос із класом пилу L, що є найнижчим класом пилу, вловлює 99 відсотків пилу.

Окрім того, окремо ще є вибухонебезпечний пил класу ST1, ST2 та ST3.

Який розмір контейнера вам потрібен?

Розмір бака, який потрібен для вашого пилососа, залежить від того, як ви його використовуватимете. Найменші мають ємність близько 10 літрів, тоді як професійні промислові пилососи зазвичай починаються з 20 літрів. Гарне емпіричне правило — не купувати більший контейнер, ніж вам потрібно, тому що більший контейнер робить пилосос важчим і затруднює використання.

Майте на увазі, що ємність не можна заповнювати до кінця (поплавок зазвичай перекриває всмоктування, коли вода досягає певної межі). Це означає, що ви не зможете набрати більше 16 літрів води в 20-літровий бак.

Якщо ви збираєтеся підключити пилосос до деревообробного інструменту, який утворює велику кількість пилу та стружки, вам може бути корисна більша модель, яка не заповнюється швидко. Альтернативою є придбання пилососу для стружки, який збирає стружку в мішок.

Контейнери металеві чи пластикові?

Ємність має бути пластиковою чи металевою? Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси. Метал більш термостійкий і стійкий, але важчий. Пластик, навпаки, легший але механічна міцність нижча.

Більше областей використання з функцією повітродувки

На багатьох пилососах ви можете встановити всмоктувальний шланг на вихлоп, щоб машина здувала, а не всмоктувала. Цю функцію можна використовувати для чого завгодно: від здування купи листя до наповнення іграшок для ванни. Якщо ви хочете максимально використовувати функцію видування, вам потрібно переконатися, що він постачається з відповідними насадками для того, що ви хочете робити, або їх можна придбати як опцію.

Як підключити промисловий пилосос до інструменту

Багато людей купують промисловий пилосос, щоб підключити до пилососу інструмент. Зазвичай виробники інструментів рекомендують вибирати пилосос із документально підтвердженою сумісністю, але навіть якщо трубка не підходить, часто це можна вирішити за допомогою переходників. Багато промислових пилососів постачаються з гнучкими перехідниками в гумі, які підходять до вихлопів різних форм і розмірів. Якщо ви використовуєте ручний інструмент, робота стає легшою завдяки довгому та гнучкому всмоктувальному шлангу.

Запуск пилососа з дистанційною автоматикою

З’єднання інструменту зазвичай можна здійснити пізніше за допомогою адаптерів. Тим більше важливо, якщо ви збираєтеся підключити пилосос промислової очистки до інструменту, щоб пилосос п мав електричну розетку з функцією запуску/зупинки (також називається дистанційною автоматизацією). Це означає, що пилосос запускається автоматично, коли інструмент починає споживати електроенергію, і вимикається, коли ви припиняєте роботу.

Мішки для вологого та сухого прибирання

Поширена помилкова думка полягає в тому, що вам не потрібно використовувати мішок для пилососа для промислового прибирання, але як тільки вам потрібно зібрати щось, крім рідини, рекомендується все ж таки використовувати мішок. Мішок для пилососа спрощує спорожнення агрегату, водночас менше пилу застряє у фільтрі.

Якщо ви використовуєте свій пилосос для збирання шліфувального пилу або попелу, фільтр-мішок є абсолютною необхідністю, інакше основний фільтр миттєво заб’ється. Також немає причин відмовлятися від мішків для пилососів з фінансової точки зору, оскільки новий фільтр коштує значно дорожче, ніж кілька мішків.

Також є мішки для пилососів для рідин. Вони стануть в нагоді, якщо ви збираєтеся всмоктувати масло або інші липкі рідини і не хочете витрачати багато часу на очищення контейнера після цього.

Правильна насадка для роботи

Можна заперечити, що насадка є найважливішою частиною промислового пилососа. Адже це насадка, яку ви тримаєте в руці і з нею працюєте.

Коли ви купуєте побутовий пилосос для промислового прибирання, він часто поставляється з кількома насадками, наприклад, насадка для підлоги, насадка для меблів, насадка для швів і насадка для вологого очищення. Якщо ви купуєте професійний пилосос для промислового прибирання, часто є маса додаткових насадок. Незалежно від типу пилососа, який ви збираєтеся придбати, важливо перевірити, чи можете ви використовувати ті насадки, які вам знадобляться.

Розмір шланга пилососа має значення

Довжина шланга, який вам знадобиться для вашого пилососа, залежить від того, як ви будете його використовувати. Якщо ви пилососите лише у своїй невеликій майстерні, 2 метри можуть підійти, але в багатьох випадках вам буде корисним шланг, який буде довшим за цей показник. З довшим шлангом ви можете рухатися вільніше, не пересуваючи пилосос час від часу.

Якщо ви підключаєте пилосос до ручного інструменту, вам точно не потрібен занадто короткий шланг, оскільки він обмежить вашу робочу зону. Якщо ви не впевнені, яка довжина шланга вам знадобиться, вам слід перевірити його, щоб потім замінити його, що можна зробити на переважній більшості пилососів.

Ще одним фактором, який слід враховувати, є товщина труби. Багато промислових пилососів постачаються зі шлангом діаметром близько 32 мм, але якщо ви збираєтеся всмоктувати вологе листя або щось інше, що може спричинити засмічення, добре, якщо ви можете використовувати товстіший шланг. На багатьох пилососах можна без проблем підключити 50-міліметровий шланг.

Якщо ви збираєтеся під’єднати пилосос промислової очистки до інструменту, слід враховувати довжину всмоктувального шланга.

Фільтр вловлює найдрібніші частинки

Фільтр є важливою частиною пилососа промислового очищення, незалежно від того, чи збираєтеся ви всмоктувати пил, промисловий бруд або рідину. Щоб отримати хороший результат при використанні пилососа промислової очистки, необхідно знати, як працює фільтр для різних типів пилососу, і правильно за ним доглядати.

Навіть якщо промисловий пилосос створений для вологого прибирання, фільтр не обов’язковий. промислові пилососи зазвичай постачаються з універсальним фільтром, який працює як для вологого, так і для сухого пилососу, але якщо ви часто використовуєте промисловий пилосос, можливо, варто звернути увагу на різні спеціальні фільтри. Це можуть бути, наприклад, фільтри HEPA для сухого пилососа або спеціальні мокрі фільтри з швидковисихаючого поролону.

Після всмоктування рідини важливо вийняти та висушити фільтр, перш ніж всмоктувати щось інше. Таким чином, може бути гарною ідеєю мати два або більше фільтрів для чергування.

Під час використання промислового пилососа дрібні частинки застрягають у фільтрі пилососа. Щоб повітря проходило крізь фільтр, його потрібно регулярно очищати, особливо якщо пилососите без фільтр-мішка.

Щоб зменшити ризик засмічення фільтра, багато пилососів промислового очищення мають функцію, яка дає фільтру зворотний повітряний потік, коли ви натискаєте спеціальну кнопку. Від удару пил відривається від фільтра і потрапляє в резервуар. Різні виробники називають це по-різному, але функція зазвичай однакова. Ця функція найкраще працює, коли використовується профілактично, і менш корисна, коли фільтр уже заповнений.