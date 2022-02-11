Гид потребителя: 6 советов по рациональному хранению одежды дома

Гардероб является чем-то вроде водораздела: некоторые люди считают шкаф лучшей частью дома, в то время как другие ненавидят его открывать. Самая большая причина, по которой большинству людей трудно избавиться от одежды при организации своего гардероба, заключается в том, что они думают, что последняя может им пригодиться, или что одежда ассоциируется с воспоминаниями.

Здесь мы перечисляем лучшие приемы для организации вашего гардероба. В вашем доме больше места для хранения, чем вы думаете! Попробуйте выявить ненужные «воздушные пространства» в шкафах и кладовых. Также ищите неиспользуемые поверхности в углах и за дверями, которые можно использовать для хранения вещей. Используйте рейл для одежды и специальные ящики для обуви. «Когда у вас есть эффективная структура для хранения, поддерживать порядок становится веселее и легче убирать» — отмечают эксперты.

6 советов по рациональному хранению дома

Для многих характерно накопление слишком много одежды и аксессуаров в шкафу, что затрудняет поиск того, что нужно. Вот несколько идей, которые помогут организовать гардероб, чтобы не пришлось тратить столько времени на поиски.

Храните текстиль с помощью вакуумных пакетов

Одеяла, пледы, подушки и сезонная одежда, которой не пользуются ежедневно, занимают минимум места, если их упаковать в вакуумные пакеты, а затем разместить на верхних полках в гардеробе. Убедитесь, что вы используете все пространство вплоть до потолка, адаптировав размер вашего хранилища.

Просмотрите свои полки

Глубокие полки легко создают беспорядок и мертвые поверхности. Вместо этого приобретите более неглубокие полки или еще лучше – выдвижные лотки, которые можно поставить плотно. Вы получаете больше места, и становится легче поддерживать порядок. Некоторые круглые контейнеры или тубы из картона можно использовать для хранения мелких предметов, таких как носовые платки, шали и ремни.

Спрятать за занавеской

Занавески на всю стену — это модно и создает приятное ощущение. Повесьте карниз на потолок, примерно в 15-20 сантиметрах от стены, повесьте любимую ткань и спрячьте за ней неглубокие полочки. Так можно создать стильное, эффективное — и хорошо спрятанное — место для хранения, например, канцелярских принадлежностей или швейной фурнитуры.

Хранение одежды

Пользуетесь ли вы возможностью хранить до самого потолка? Не забудьте последние 30-40 сантиметров, где достаточно места для одежды и гаджетов, которыми вы пользуетесь не так часто. Ленты разных цветов можно обернуть вокруг вешалок для одежды, чтобы облегчить сортировку, и тогда одежда не свалится и не растянется. Если у вас недостаточно места в ящиках, вы можете купить подвесное хранилище для одежды и повесить его на задней стороне двери, чтобы сортировать одежду и аксессуары.

Постройте хранилище под лестницей

Максимально используйте пространство под лестницей с помощью встроенных полок или рейла для одежды. Здесь можно хранить обувь, ботинки и сумки, которые не используются каждый день и иначе просто стоят впереди и занимают место в зале. Если вы сможете найти вешалки для обуви, это сэкономит много места.

Эффективно используйте разделители

Иногда места настолько заполнены, что ящики не могут вместить еще одну одежду. А на самом деле, вы просто недостаточно эффективно использовали свое пространство, чтобы был использован каждый сантиметр. Вы можете купить различные типы разделителей, чтобы сэкономить место и организовать свой гардероб, а также отсортировать одежду по цвету или типу.