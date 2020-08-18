Гид потребителя: как правильно добавлять сиропы в кофейные напитки?

Кофейные напитки самых разных типов стали обязательной частью рациона многих людей. Кто-то любит их из-за бодрящего кофеина, кто-то – благодаря роскошному аромату. Существует множество разных кофеен с авторскими коктейлями на кофейной основе.

Все они активно используют специальные ароматизирующие добавки в виде сиропов https://ogoshop.com.ua/siropi-dlya-kokteyley/top-sirop/. Но даже самая качественная добавка может испортить кофе, если неправильно ее применять.

Специалисты рассказывают как использовать такие добавки правильно:

Как правильно использовать сироп?

Такие ароматизированные добавки имеют достаточно насыщенный вкус, который влияет на напиток очень сильно. Поэтому важно использовать сиропы в правильных пропорциях для разных типов кофе и кофейных коктейлей. Самые простые варианты совмещения сиропных добавок и кофе с молоком такие:

латте: 20 мл на порцию (250-300 мл напитка);

в капучино за счет объемной молочной пены добавляют по 15 мл ароматизатора на 250 мл.

С кофе без добавления молока сироп тоже можно использовать. Пропорции следующие:

эспрессо – 5 мл на порцию (50 мл);

американо – за счет добавления воды стоит придерживаться рецептуры 10 мл на порцию (150-180 мл).

В целом же, многие бариста советуют придерживаться сочетания 5 мл ароматизатора на 50 мл напитка. Исключением могут быть некоторые кофейные коктейли, в том числе алкогольные, в которых ингредиенты имеют контрастные вкусы и ароматы.

Кроме главных пропорций, стоит обращать внимание и на тип сиропа. Вкусовые качества каждого продукта могут быть очень разными. К примеру, существует группа ореховых сиропов, которые имеют очень насыщенный привкус и запах. Их не рекомендую соединять с другими типами сиропных жидкостей, поскольку ореховый аромат все равно перебьет другой, если не сделает его неприятным.

Та же самая история с пряными сиропами типа ваниль. Исключением может стать только добавка десертного типа – шоколадная, тирамису и т.д. Но в таких случаях придется проследить, чтобы напиток не получился приторным и чрезмерно сладким.

Универсальными добавками считаются некоторые фруктовые или ягодные ароматизаторы. Это может быть яблоко, малина и т.д. А вот с бананом, дыней и подобными необходимо быть осторожнее, поскольку запах достаточно специфический и насыщенный.