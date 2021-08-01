Гид потребителя: особенности сетевых разъемов, тройников

При эксплуатации электросети часто применяются электрические удлинители, тройники, разъемы и т.д. Это устройства, предназначенные для подведения питания потребителям. Представленные конструкции повышают комфорт эксплуатации электрической сети. Это дополнительные приспособления, позволяющие компенсировать недостаток розеток, малую длину питающих кабелей электрических приборов.

Если разъем питания не соответствует принятой в нашей стране конфигурации, технику можно подключить через специальный переходник. Продукция, повышающая комфорт эксплуатации бытовых ,промышленных электросетей может иметь контур заземления. Но как отмечают специалисты компании IEK, стоит учитывать, что далеко не в каждом доме предусмотрена подобная система. Изделия с заземляющим контуром функциональны только при наличии заземления на объекте.

Конструкция

Удлинители, сетевые разъемы, переходники, тройники могут отличаться конструкцией. Гнезда могут быть расположены в виде линии, треугольника или крестообразно. Дополнительно приспособление может комплектоваться выключателем. Некоторые модели могут иметь подсветку.

Выпускаются конструкции со встроенным таймером, то значительно упрощает эксплуатацию электроприборов, снижает количество потребляемой энергии. Может предусматриваться специальный разъем для зарядки телефона через кабель без штепселя. Чем больше дополнительных опций предусмотрено в электроизделии, тем дороже стоит модель. Выпускаются следующие виды конструкций:

адаптеры;

кабель со встроенным выключателем;

разъемы штепсельного типа;

вилки, розетки разборного типа;

колодки без электропровода.

Корпус изготовлен из материалов, устойчивых к повышению температуры. Это пластик, который не проводит ток. Это обязательное требование безопасности, которое выдвигается к подобным приспособлениям. Подобное решение позволяет использовать переходники, тройники и другие приспособления даже в условиях повышенной влажности.

Рекомендации по выбору

Чтобы купить подходящий удлинитель, сетевой разъем, переходник или другое приспособление, нужно учитывать особенности эксплуатации изделия. Учитывается максимальная нагрузка техники, область применения и требуемая функциональность. Стоит учитывать следующее:

Если вилка не имеет заземления, она рассчитана на подключение суммарной мощности до 2,2 кВт. Это изделие, к которому подводится двухжильный провод.

Если предусмотрено заземление, к вилке подключается трехжильный кабель. Нагрузка в этом случае может достигать 3,5 кВт.

Некоторые модели могут иметь ручные выключатели.