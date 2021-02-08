Гид потребителя: почему человеческая еда может вызвать проблемы у кошек

Часто хозяева кошек, спрашивают, действительно ли человеческая пища, может вызвать проблемы с желудком и даже болезни у кошек. Специалисты-ветеринары отвечают — да, она может быть вредной. Корм для собак также не подходит для кошек, поскольку он не содержит питательных веществ, необходимых этим животным.

Особенно это важно для котят. Важно то, чем вы кормите своего котенка. Качественный корм для котят поддерживает быстрый рост молодых животных, но не менее важно знать, когда переходить на взрослый корм для кошек. Специалисты компании MasterZoo рассказывают, когда нужно переключить котенка на корм для взрослых кошек, а также дают несколько рекомендаций по кормам для котят и кошек.

Как долго котята должны есть корм для котят?

Большинство кошек достигают зрелости примерно в одно и то же время — примерно в 12 месяцев. Таким образом, вы должны продолжать кормить своего кошачьего друга едой для котят до их первого дня рождения, после чего вы должны постепенно переключать их на корм для взрослых кошек.

Исключением являются очень большие кошки, такие как мейн-куны. Более крупные кошки, как правило, созревают в возрасте от 18 до 24 месяцев, поэтому их следует кормить едой для котят дольше.

В чем разница между кормом для котят и кошек?

Если вы думаете, что на самом деле не имеет значения, что вы кладете в миску котенка, вы ошибаетесь. Котята растут очень быстро и имеют особые потребности в питании, которые невозможно удовлетворить с помощью корма для взрослых кошек.

Одно из основных различий между кормом для взрослых кошек и кормом для котят состоит в том, что корм для котят более калорийный. Котятам нужно много калорий, чтобы расти и играть, но у них маленький желудок, поэтому им нужна пища, доставляющая большое количество калорий небольшими порциями. Если скармливать это взрослой кошке, она, скорее всего, поправится. Котятам также нужно больше жира и белка для поддержки своего растущего организма, а также жирная кислота, называемая DHA, для работы сетчатки и развития мозга. Поскольку их кости растут, котятам также требуется более высокий уровень кальция и фосфора в их рационе, поэтому их добавляют в корм для котят.

Теперь вы знаете, что между кормом для котят и кошек есть некоторые тонкие, но важные различия, поэтому вы можете выбрать правильную формулу для своего кошачьего друга.

Какую еду выбрать для котенка?

Вы знаете, как долго кормить котенка кормом, но какой пищей его следует кормить? На рынке имеется множество отличных кормов для котят, поэтому найти качественный вариант не так уж сложно, но поначалу это может показаться непонятным, особенно если это ваша первая кошка.

Когда котенок впервые приходит домой, лучше всего кормить его той пищей, которую кормил заводчик или приют, не только потому, что он знаком животному, но и во избежание расстройства желудка. Если вы считаете, что эта еда достойного качества, вы можете придерживаться ее, пока вашей кошке не исполнится 12 месяцев. В противном случае через несколько недель можно будет переключиться на другой. При смене корма для кошек важно делать это постепенно в течение примерно недели, заменяя каждый день небольшое количество старого корма новым.

Обычно эксперты рекомендуют влажный корм для котят. Маленькому рту не только легче есть, но и придирчивые едоки, как правило, находят его более вкусным. Благодаря высокому содержанию влаги котята, которые мало пьют, остаются гидратированными и что помогает избежать проблем с почками в более позднем возрасте. Более того, влажный корм обычно содержит больше мяса и меньше ингредиентов наполнителя, чем сухой корм.

Чем кормить взрослую кошку?

Если вашему котенку приближается 12 месяцев, вам может быть интересно, на какой корм для взрослых кошек перейти. Опять же, специалисты обычно рекомендуют влажный корм для кошек, а не сухой по тем же причинам, по которым предпочителен влажный корм для котят.

Человеческая пища, которую некоторые владельцы дают или давали своим питомцам, может быть вредной для них.

Вот некоторые из продуктов, которые специалисты не советуют давать кошкам: