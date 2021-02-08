Гид потребителя: почему человеческая еда может вызвать проблемы у кошек
Часто хозяева кошек, спрашивают, действительно ли человеческая пища, может вызвать проблемы с желудком и даже болезни у кошек. Специалисты-ветеринары отвечают — да, она может быть вредной. Корм для собак также не подходит для кошек, поскольку он не содержит питательных веществ, необходимых этим животным.
Особенно это важно для котят. Важно то, чем вы кормите своего котенка. Качественный корм для котят поддерживает быстрый рост молодых животных, но не менее важно знать, когда переходить на взрослый корм для кошек. Специалисты компании MasterZoo рассказывают, когда нужно переключить котенка на корм для взрослых кошек, а также дают несколько рекомендаций по кормам для котят и кошек.
Как долго котята должны есть корм для котят?
Большинство кошек достигают зрелости примерно в одно и то же время — примерно в 12 месяцев. Таким образом, вы должны продолжать кормить своего кошачьего друга едой для котят до их первого дня рождения, после чего вы должны постепенно переключать их на корм для взрослых кошек.
Исключением являются очень большие кошки, такие как мейн-куны. Более крупные кошки, как правило, созревают в возрасте от 18 до 24 месяцев, поэтому их следует кормить едой для котят дольше.
В чем разница между кормом для котят и кошек?
Если вы думаете, что на самом деле не имеет значения, что вы кладете в миску котенка, вы ошибаетесь. Котята растут очень быстро и имеют особые потребности в питании, которые невозможно удовлетворить с помощью корма для взрослых кошек.
Одно из основных различий между кормом для взрослых кошек и кормом для котят состоит в том, что корм для котят более калорийный. Котятам нужно много калорий, чтобы расти и играть, но у них маленький желудок, поэтому им нужна пища, доставляющая большое количество калорий небольшими порциями. Если скармливать это взрослой кошке, она, скорее всего, поправится. Котятам также нужно больше жира и белка для поддержки своего растущего организма, а также жирная кислота, называемая DHA, для работы сетчатки и развития мозга. Поскольку их кости растут, котятам также требуется более высокий уровень кальция и фосфора в их рационе, поэтому их добавляют в корм для котят.
Теперь вы знаете, что между кормом для котят и кошек есть некоторые тонкие, но важные различия, поэтому вы можете выбрать правильную формулу для своего кошачьего друга.
Какую еду выбрать для котенка?
Вы знаете, как долго кормить котенка кормом, но какой пищей его следует кормить? На рынке имеется множество отличных кормов для котят, поэтому найти качественный вариант не так уж сложно, но поначалу это может показаться непонятным, особенно если это ваша первая кошка.
Когда котенок впервые приходит домой, лучше всего кормить его той пищей, которую кормил заводчик или приют, не только потому, что он знаком животному, но и во избежание расстройства желудка. Если вы считаете, что эта еда достойного качества, вы можете придерживаться ее, пока вашей кошке не исполнится 12 месяцев. В противном случае через несколько недель можно будет переключиться на другой. При смене корма для кошек важно делать это постепенно в течение примерно недели, заменяя каждый день небольшое количество старого корма новым.
Обычно эксперты рекомендуют влажный корм для котят. Маленькому рту не только легче есть, но и придирчивые едоки, как правило, находят его более вкусным. Благодаря высокому содержанию влаги котята, которые мало пьют, остаются гидратированными и что помогает избежать проблем с почками в более позднем возрасте. Более того, влажный корм обычно содержит больше мяса и меньше ингредиентов наполнителя, чем сухой корм.
Чем кормить взрослую кошку?
Если вашему котенку приближается 12 месяцев, вам может быть интересно, на какой корм для взрослых кошек перейти. Опять же, специалисты обычно рекомендуют влажный корм для кошек, а не сухой по тем же причинам, по которым предпочителен влажный корм для котят.
Человеческая пища, которую некоторые владельцы дают или давали своим питомцам, может быть вредной для них.
Вот некоторые из продуктов, которые специалисты не советуют давать кошкам:
- Молочные продукты. Молоко вызывает расстройство желудка и диарею. Молоко или молочные продукты коров, овец, коз и даже других кошек (после того, как они были отлучены от груди еще котят), могут вызвать проблемы с пищеварением.
- Лук и чеснок. Не давайте еду с луком, чесноком, луком-шалотом или другой пищей, содержащей тиосульфат — соединение, которое может вызвать серьезные проблемы у кошек.
- Алкоголь. Даже небольшое количество алкоголя может вызвать у кошек следующее расстройство пищеварения, проблемы с дыханием, дезориентацию, кому и даже смерть.
- Шоколад. Этот продукт токсичен как для кошек, так и для собак. Употребление шоколада может вызвать диарею, рвоту, падение артериального давления, проблемы с дыханием и даже сердечную недостаточность.
- Виноград, изюм и смородина. Эти продукты могут вызвать у собак почечную недостаточность. На всякий случай лучше не давать кошке этот корм, потому что острая почечная недостаточность — слишком большой риск.
- Кофеин. Токсичность кофеина у кошек может привести к гиперактивности, учащению пульса, тремору и судоргам.
- Сырое мясо. Большинство владельцев склонны давать своим кошкам сырое мясо, думая, что дикие кошки едят сырое мясо. Но ваша кошка не живет в дикой природе, и сырое мясо может содержать вредные болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла (некоторые из которых могут быть устойчивы к антибитоикам) и паразитов, таких как токсоплазма и ленточный червь.
- Сырые морепродукты. Сырые морепродукты содержат ферменты тиаминазы, которые разрушаются и вызывают дефицит тиамина.
- Печень (сырая). Можно дать кошкам немного печени, но сначала приготовьте ее.
- Сырые яйца. Они могут содержать сальмонеллу. Кроме того, белок в яичных белках под названием авидин может блокировать абсорбцию биотина, важного витамина B, в кишечнике.
- Кости. Приготовленные или нет, могут вызвать серьезные проблемы у кошек. Маленькие, хрупкие кости — например, у курицы, индейки и других птиц — могут расколоться и нанести серьезный вред рту и пищеварительному тракту кошек.