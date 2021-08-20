Главой очередной спецслужбы (БЭБ) стал главный фискал

Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.