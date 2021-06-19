Горячую воду отключают — растут продажи водонагревателей

Сегодня многие живут в домах, где горячая вода постоянно отключается или изначально не подается. Даже в столице Украины, часто отключают централизованную подачу воды в связи с ремонтами, неоплатой и прочим причинам.

Согласитесь, жить в таких условиях очень неприятно. В этом случае единственным выходом является приобретение и установка дополнительного водонагревательного оборудование, которое избавит от этой проблемы. Сегодня наибольшей популярностью пользуются электрические бойлеры и газовые водонагреватели.

Решающее значение при выборе водонагревателя имеет цель приобретения данного оборудования и характеристики помещения, где оно будет установлено.

Электрические водонагреватели

Электрический водонагреватель состоит из регулятора нагрева воды, трубчатого нагревателя и термоизолированного бака. Постепенно поступающая в резервуар вода нагревается и расходуется. Популярные в Украине бойлеры Аристон, Электролюкс, Атлантик, Горение — оснащены дополнительным оборудованием.

Принцип работы электронагревателя зависит от того, к какому типу он относится. Имеются проточные и накопительные водонагреватели.

Накопительные бойлеры доступны с «мокрыми» и «сухими» нагревательными элементами. Первый тип («мокрый») — это стандартный нагревательный элемент, непосредственно контактирующий с водой. К сожалению, это часто приводит к коррозии и снижению эффективности.

«Сухие» ТЭНы помещены в специальную конструкцию, поверхность которой покрыта термосолями. Благодаря такому необычному решению этот прибор намного долговечнее.

Электрические водонагреватели часто приобретают как для подачи горячей воды в жилые дома, так и во все промышленные установки. Поскольку обогреватели работают в автоматическом режиме, вы легко сможете поддерживать определенный температурный режим, а регулируемый нагрев поможет сэкономить электроэнергию. А компактный вариант проточного водонагревателя устанавливается на смеситель на кухне дачи или в домах для временного проживания.

Современные модели также оснащены специальными теплоизолированными баками, благодаря чему потребление энергии при нагреве сводится к минимуму. Особой популярностью пользуются модели, оснащенные колбой из нержавеющей стали. Они более прочные и надежные.

Даже если котел вышел из строя, его можно отремонтировать в домашних условиях. Все, что вам нужно сделать, это найти нужные детали и заменить

Газовые водонагреватели и их свойства

Газовой колонкой сегодня никого не удивишь. Это относительно популярное устройство, которое используется повсеместно. Если раньше он был очень большим, то сегодня эти устройства отличаются относительно небольшими габаритами и стильным дизайном.

Однако принцип работы газовых водонагревателей остался прежним.

Холодная вода, поступающая в теплообменник, нагревается природным газом. Основное преимущество этой технологии нагрева заключается в том, что даже очень большое количество воды можно нагревать очень быстро.

В открытых продажах вы найдете газовые водонагреватели отечественного и зарубежного производства, но тем, кто желает приобрести 100% качественное оборудование, стоит отдавать предпочтение продукции известных мировых брендов. Сюда входит оборудование от Electrolux, Neva, Bosch и Ariston, хотя зарекомендовали себя и многие другие производители.

Имеющиеся в продаже модели различаются способом запуска. Розжиг может быть автоматическим или полуавтоматическим. При автоматическом розжиге устройство начинает работать сразу после открытия смесительного крана. Для запуска устройства с полуавтоматическим розжигом потребуется ручной фитильный розжиг.

Современные газовые водонагреватели оснащены удобными и достаточно информативными дисплеями и рядом индикаторов. Это дополнительное оборудование значительно упрощает процесс управления.

Сравнение газовых водонагревателей и электрических водонагревателей

Решая, какой тип водонагревателя лучше выбрать, газовый или электрический, необходимо учитывать условия, в которых он будет использоваться. У каждого типа водонагревателя есть свои достоинства и недостатки.

Газовые водонагреватели считаются более опасными, так как возможны утечки газа.

Однозначно ответить на преимущества покупки газового или электрического водонагревателя можно только с учетом цели приобретения данного оборудования и характеристик помещения, где оно будет установлено.

В торговых сетях, на рынках и в интернет-магазинах вы найдете огромный выбор водонагревателей на любой вкус и кошелек. Однако самое главное — учитывать специфику помещения, в котором вы собираетесь установить данное устройство. Не забывайте о цели покупки, потому что, если этот прибор нужен только несколько дней в году, когда нет горячей воды, не стоит покупать очень мощный бойлер.

Не торопитесь с покупками — внимательно проанализируйте свои условия и потребности, и тогда вы обязательно найдете правильный выбор для себя и членов своей семьи.