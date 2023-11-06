Гид автолюбителя: как правильно выбрать страховку на автомобиль

Застраховать свой автомобиль — одно из необходимых правил, о котором должен помнить каждый автомобилист. Чтобы не ошибиться в выборе, стоит для начала разобраться, какие виды автострахования работают в Украине, в какую компанию лучше обратиться.

Что выбрать – ОСАГО или КАСКО

Когда водителю становится нужна страховка автомобиля, он изучает этот вопрос и чаще всего выбирает между двумя видами страхования. Страховой полис ОСАГО покрывает ответственность водителя за ущерб, который он может нанести другим людям и их автомобилям в случае аварии на дороге, произошедшей по его вине. Компания по такому договору возместит убытки потерпевшим в пределах страховой суммы. На сегодня это до 260 тыс. грн на ремонт авто и до 320 тыс. грн на восстановление здоровья пострадавших.

Несмотря на свои преимущества, полис ОСАГО не является идеальной защитой для автолюбителей. Например, все расходы на ремонт собственного автомобиля после ДТП не покрываются с помощью автогражданки, водителю приходится оплачивать ремонт своего авто из собственного кармана. Кроме того, ОСАГО не обеспечивает защиту от потерь, связанных с угоном, кражей, повреждениями и другими проблемами, которые могут возникнуть с автомобилем.

Страховка КАСКО позволяет защитить свой бюджет от всех этих неприятностей. Повышенная стоимость такого полиса оправдывается его преимуществами, к которым относятся:

широкий спектр страховых рисков;

отсутствие ограничений по территории действия (не требуется дополнительная страховка при пересечении границы);

гибкие условия оформления страхового полиса и выплат по страховым случаям.

В идеале водителю желательно оформить и ОСАГО, и КАСКО. Тогда он будет чувствовать, что его автомобиль максимально защищен.

Критерии выбора хорошей страховки для авто

В связи со своей обязательностью большей популярностью среди водителей пользуется автогражданка (https://uniqa.ua/ru/private/auto/avtograzhdanka/). Перед приобретением такого полиса важно тщательно рассмотреть условия, предлагаемые надежными страховыми компаниями. Существует несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе варианта страхового полиса, среди них:

сбалансированное соотношение цены страховки и качества предоставляемых услуг. Изучая особенности предложения страховщиков, оцените отзывы о деятельности компании, посмотрите, каков процент успешно урегулированных страховых случаев, сколько компания тратит на выплаты компенсаций. Эти данные чаще всего открыто представлены на официальном сайте надежной компании;

франшиза. Уточните наличие и размер франшизы (суммы ущерба, которую вам придется возмещать самостоятельно при страховом случае). Сегодня этот параметр может составлять 0, 2000 или 3200 грн;

возможность прямого урегулирования страховых случаев.

Помимо основных критериев выбора компании для страховой защиты своего авто, учтите репутацию и рейтинг организации среди других страховщиков в Украине.