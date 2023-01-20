Гид автолюбителя: популярные европейские бренды шин и их “дочки”

Индустрия производства автомобильной резины начала формироваться в конце XIX века, но по-настоящему широкий размах ожидал ее в начале XX столетия. Когда автомобили из предметов роскоши стали просто необходимостью, на рынке появилось множество компаний, которые заняли свою уникальную нишу. Большинство из них были основаны в европейских странах, образовав своеобразный круг лидеров. Сегодня это настоящие международные гиганты с миллиардными оборотами, они пользуются доверием и уважением автовладельцев во всем мире и задают тенденции в отрасли.

Эксперты интернет-магазина INFOSHINA.com.ua рассказывают про лучших производителей шин и их дочерние бренды.

Интересно, что немало старейших европейских брендов со временем стали частью более крупных корпораций. Они вошли в эти структуры на правах дочерних компаний, получив ряд привилегий. Например, это помогло им расширить ассортимент и рынок сбыта, а также открыло доступ к новейшим технологиям.

Самые известные европейские компании по производству авторезины

В течение многих десятилетий одним из лидеров рынка автошин остается французская компания Michelin. Успех производителя является результатом целого ряда факторов: ставка на бескомпромиссное качество продукции, постоянное совершенствование методик, поиски необычных идей и концепций, изобретение и внедрение уникальных технологий.

В структуру Мишлен входит довольно много дочерних брендов, некоторые из них также расположены на территории Европы: Kleber, Kormoran, Riken, Taurus и Tigar.

В тройке лидеров также оказались такие компании как Continental и Pirelli. Немецкий бренд Continental очень хорошо знаком украинским автолюбителям. Его продукция заслужила репутацию надежной и долговечной. Даже самые экономные потребители предпочитают единожды купить премиальные шины и затем забыть о замене резины на несколько лет, чем каждый год беспокоиться о покупке новых колес. Успехи мастеров бренда можно отслеживать по актуальным тест-драйвам. Продукты Континенталь участвуют в большинстве заездов, занимая высокие позиции в рейтингах и получая впечатляющие оценки экспертов.

Европейские «дочки» бренда: Barum, Blackstone, Mabor, Matador, Semperit, SPORTIVA, Uniroyal, Viking.

Итальянский бренд Пирелли известен во всем мире. Однако, что интересно, наибольший успех его товары приобрели в Великобритании. Даже на родине производителя его шины не пользуются таким высоким спросом. Многим название компании знакомо по ассоциации со спортивными соревнованиями. Пирелли действительно много внимания уделяют разработке гоночных моделей покрышек.

Компания также смогла присоединить к себе несколько дочерних брендов: Ceat и Formula.

Нужно сказать, что сейчас довольно сложно четко выделить именно европейских производителей. Это связано с тем, что основная компания может находиться где угодно, а завод располагаться в европейской стране. Так поступает японский производитель Bridgestone. Он владеет торговой маркой Dayton, а заводы располагаются в США, Канаде, Испании и Польше.

Американский бренд Goodyear известен своим огромным ассортиментом продукции, включающим даже покрышки для самолетных шасси. Его дочерние компании размещены Польше (Debica), Германии, Франции, Словении, Польше (Dunlop, Fulda и Sava).

Покрышки этих компаний представлены на украинском рынке в самых популярных типоразмерах и подходят для оснащения различных марок авто: от компактного легкового городского транспорта до мощных внедорожников, микроавтобусов и многотонных грузовиков, – отмечают эксперты компании.