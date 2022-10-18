Гид домовладельца: советы по уходу за мрамором в ванных комнатах

Мрамор – это природная горная порода, образовавшаяся в определенных условиях. На его поверхности можно увидеть процесс динамической трансформации, который выражается в виде разнородных царапин, прожилок и полос, расположенных в неповторимых узорах. Именно они определяют уникальность и необычайную популярность этого материала, отмечают специалисты компании «АНКОР-ИК», которая занимается производством и монтажом изделий из мрамора и гранита.

Его охотно используют художники и дизайнеры интерьеров – по сути, он никогда не выходит из моды и прекрасно сочетается практически с любой стилистикой, но чаще всего его вводят в современные, минималистичные ванные комнаты, также очень популярны ступени из мрамора.

Мрамор — один из тех материалов, которые остаются на пике популярности, несмотря на течение времени. Хотя до недавнего времени он украшал только классически оформленные, роскошные ванные комнаты, теперь он все смелее и смелее применяется и в современных интерьерах — как минималистичных, так и в стиле лофт. Его можно по-разному применять в оформлении ванных комнат и сочетать с разнообразными оригинальными аксессуарами.

Если вы строите новое здание или планируете отремонтировать всю ванную комнату, возможно, стоит инвестировать в мрамор как для стен, так и для полов. Мрамор прекрасно отражает свет, и с помощью хорошего освещения/дневного света ванны из мрамора будут казаться больше и ярче.

Советы по уходу за мрамором в ванных комнатах

Натуральный мрамор достаточно прочен и устойчив к повреждениям (хотя и уступает в этом отношении граниту), поэтому является решением на долгие годы. Однако, чтобы не потерять свои ценные качества, за ним необходимо правильно ухаживать, желательно с использованием специальных чистящих средств. Мрамор не терпит контакта с кислотами, поэтому его нельзя чистить сильными химсредствами.

Красное вино, сок и растительное масло могут, если вам не повезет, оставить пятно на мраморном камне. Эксперты компании дали несколько различных советов по очистке мраморного камня:

Прижмите туалетную бумагу к пятну. Когда вы что-то пролили на мрамор, времени мало. Мрамор твердый, но в то же время полон мелких пузырьков воздуха, которые могут поглощать жидкости. Если вы случайно пролили жидкость, лучшее, что вы можете сделать, — это прижать туалетную бумагу непосредственно к пятну.

Пятна от масла или другой смазки должны быть удалены как можно быстрее. Таким образом, быстрое удаление пятна предотвращает проникновение жира в камень. Чем быстрее вы удалите масло с мрамора, тем больше у вас шансов спасти материал от пятен.

Чем смывать пятна. Иногда можно смыть старое пятно на мраморе с помощью растворителя. Для поверхностных пятен может подойти ацетон, уайт-спирит или обычный бензин с октановым числом 95. После того как вы смоете пятно и удалите всю грязь, вы можете снова протереть его чистой бумагой, чтобы удалить неприятный запах. Продукт, который вы использовали, может какое-то время пахнуть, но со временем эта проблема исчезнет сама собой.

Паста для более сложных пятен

Если у вас есть серьезные пятна на мраморе, возможно, придется прибегнуть к более сильным средствам, то есть поработать специальной пастой из смеси растворителей и порошка с высокой впитывающей способностью, например мелкий наполнитель для кошачьего туалета, картофельная мука или мел.

Смешайте любой порошок с растворителем, пока не получите пасту, почти как жевательную резинку. Затем поместите на пятно и вотрите в мрамор. Паста должна как бы высосать загрязнение из камня. Когда процедура будет завершена, еще раз промойте пятно растворителем, чтобы удалить остатки пасты.

Стоит помнить, что мраморные камни очень чувствительны к кислотам. Поэтому ни в коем случае нельзя чистить мрамор кислотными чистящими средствами. Жесткие кислотные чистящие средства для унитаза могут быть просто вредными. Они могут привести к появлению новых коррозионных пятен.

Некоторым людям нравится уютно расположиться с подносом для деликатесов в ванне с пеной. Если у вас мраморная плитка, имейте в виду, что вино, апельсиновый сок, кофе и газированные напитки так же вредны для мрамора, как уксус и другая кислота.

При чистке мрамора обязательно используйте средства, специально предназначенные для чистки камней. Можно периодически протирать влажной обычной кухонной тряпкой. Мыло также может хорошо работать на мраморе. Если камень сильно загрязнен, можно использовать упомянутый ранее растворитель или чистый спирт.