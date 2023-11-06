Гид покупателя: что такое декоративная штукатурка и где ее применяют

Отделочные работы – это завершающий этап строительства или ремонта помещения. Они направлены на улучшение внешнего вида и эксплуатационных характеристик помещения. Важность отделочных работ, как отмечают эксперты компании Elf Decor заключается в том, что они позволяют создать уникальный дизайн помещения, который будет соответствовать индивидуальным потребностям и предпочтениям владельца.

Отделочные работы могут улучшить звукоизоляцию, теплоизоляцию, влагостойкость и другие характеристики помещения, защитить стены, пол и потолок от воздействия влаги, пыли, перепадов температур и других внешних факторов. Они включают в себя широкий спектр работ, основными из которых являются штукатурка стен и потолка.

Виды применяемой штукатурки

При внутренней отделке дома применяют разные виды штукатурки, но самая популярная из них — это так называемая декоративная штукатурка. В отличие от обычной цементной и гипсовой которыми как правило выравнивают стены, существует акриловая штукатурка. Это современный вид штукатурки, который имеет хорошие эксплуатационные характеристики и отлично подходит не только для выравнивания стен в помещениях с любой влажностью, но и придания им разного визуального эффекта.

Декоративное покрытие, стиль “Лофт”. Акриловая штукатурка Elf Decor. Фото: elf-decor.com

При выборе вида штукатурки, специалисты компании рекомендуют учитывать следующие факторы:

Тип поверхности, которую необходимо выровнять. Для выравнивания стен с большими отклонениями от вертикали и горизонтали рекомендуется использовать штукатурку по маякам. Для выравнивания стен с небольшими отклонениями можно использовать штукатурку без маяков.

Назначение помещения. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементную штукатурку. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать гипсовую или акриловую штукатурку.

Функциональное назначение поверхности. Если поверхность будет подвергаться механическим воздействиям, рекомендуется использовать цементную или акриловую штукатурку. Если поверхность будет окрашиваться, рекомендуется использовать штукатурку под покраску.

Эстетические требования. Для создания декоративных эффектов можно использовать акриловую штукатурку.

Декоративная акриловая штукатурка

Акриловая штукатурка – это вид штукатурки, в состав которой входит акриловая смола. Это синтетический полимер, который обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Акриловая штукатурка имеет высокую прочность и долговечность. Она хорошо переносит механические воздействия и не подвержена растрескиванию. Это материал влагостойкий, поэтому он подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Акриловая штукатурка паропроницаема, поэтому она позволяет стенам дышать. Она экологически безопасна, поэтому она может использоваться в жилых помещениях.

Такая штукатурка применяется для внутренней и наружной отделки стен. Она может использоваться в качестве выравнивающего слоя, а также для создания декоративных эффектов.

Различают следующие виды акриловой штукатурки:

Штукатурка под покраску. Этот вид штукатурки имеет мелкозернистую структуру и хорошо удерживает краску.

Декоративная штукатурка. Этот вид штукатурки используется для создания визуальных эффектов на стенах. Существует множество видов декоративной штукатурки, которые позволяют имитировать различные поверхности, такие как камень, дерево, ткань и т.д.

Основными компонентами акриловой штукатурки являются:

Акриловая смола как основное связующее вещество, которое определяет свойства штукатурки. Она обеспечивает прочность, долговечность, влагостойкость и паропроницаемость.

Наполнитель придает штукатурке необходимую структуру и фактуру. В качестве наполнителя могут использоваться кварцевый песок, мраморная крошка, гранитная крошка, слюда и другие материалы.

Пигмент и другие добавки придают необходимый цвет и улучшают свойства штукатурки, такие как адгезия, эластичность, устойчивость к ультрафиолету и т.д.

Акриловая штукатурка производится в виде сухой смеси, которую необходимо развести водой перед нанесением. Готовая штукатурка наносится на подготовленную поверхность шпателем или штукатурной машиной.