Гид покупателя: что такое декоративная штукатурка и где ее применяют
Отделочные работы – это завершающий этап строительства или ремонта помещения. Они направлены на улучшение внешнего вида и эксплуатационных характеристик помещения. Важность отделочных работ, как отмечают эксперты компании Elf Decor заключается в том, что они позволяют создать уникальный дизайн помещения, который будет соответствовать индивидуальным потребностям и предпочтениям владельца.
Отделочные работы могут улучшить звукоизоляцию, теплоизоляцию, влагостойкость и другие характеристики помещения, защитить стены, пол и потолок от воздействия влаги, пыли, перепадов температур и других внешних факторов. Они включают в себя широкий спектр работ, основными из которых являются штукатурка стен и потолка.
Виды применяемой штукатурки
При внутренней отделке дома применяют разные виды штукатурки, но самая популярная из них — это так называемая декоративная штукатурка. В отличие от обычной цементной и гипсовой которыми как правило выравнивают стены, существует акриловая штукатурка. Это современный вид штукатурки, который имеет хорошие эксплуатационные характеристики и отлично подходит не только для выравнивания стен в помещениях с любой влажностью, но и придания им разного визуального эффекта.
Декоративное покрытие, стиль “Лофт”. Акриловая штукатурка Elf Decor. Фото: elf-decor.com
При выборе вида штукатурки, специалисты компании рекомендуют учитывать следующие факторы:
- Тип поверхности, которую необходимо выровнять. Для выравнивания стен с большими отклонениями от вертикали и горизонтали рекомендуется использовать штукатурку по маякам. Для выравнивания стен с небольшими отклонениями можно использовать штукатурку без маяков.
- Назначение помещения. Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементную штукатурку. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать гипсовую или акриловую штукатурку.
- Функциональное назначение поверхности. Если поверхность будет подвергаться механическим воздействиям, рекомендуется использовать цементную или акриловую штукатурку. Если поверхность будет окрашиваться, рекомендуется использовать штукатурку под покраску.
- Эстетические требования. Для создания декоративных эффектов можно использовать акриловую штукатурку.
Декоративная акриловая штукатурка
Акриловая штукатурка – это вид штукатурки, в состав которой входит акриловая смола. Это синтетический полимер, который обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Акриловая штукатурка имеет высокую прочность и долговечность. Она хорошо переносит механические воздействия и не подвержена растрескиванию. Это материал влагостойкий, поэтому он подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Акриловая штукатурка паропроницаема, поэтому она позволяет стенам дышать. Она экологически безопасна, поэтому она может использоваться в жилых помещениях.
Такая штукатурка применяется для внутренней и наружной отделки стен. Она может использоваться в качестве выравнивающего слоя, а также для создания декоративных эффектов.
Различают следующие виды акриловой штукатурки:
- Штукатурка под покраску. Этот вид штукатурки имеет мелкозернистую структуру и хорошо удерживает краску.
- Декоративная штукатурка. Этот вид штукатурки используется для создания визуальных эффектов на стенах. Существует множество видов декоративной штукатурки, которые позволяют имитировать различные поверхности, такие как камень, дерево, ткань и т.д.
Основными компонентами акриловой штукатурки являются:
Акриловая смола как основное связующее вещество, которое определяет свойства штукатурки. Она обеспечивает прочность, долговечность, влагостойкость и паропроницаемость.
Наполнитель придает штукатурке необходимую структуру и фактуру. В качестве наполнителя могут использоваться кварцевый песок, мраморная крошка, гранитная крошка, слюда и другие материалы.
Пигмент и другие добавки придают необходимый цвет и улучшают свойства штукатурки, такие как адгезия, эластичность, устойчивость к ультрафиолету и т.д.
Акриловая штукатурка производится в виде сухой смеси, которую необходимо развести водой перед нанесением. Готовая штукатурка наносится на подготовленную поверхность шпателем или штукатурной машиной.
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