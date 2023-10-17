Гид покупателя: Какое оборудование понадобится для солнечной станции

Альтернативные источники энергии безопасны для экологии и окружающей среды. При правильном расчете мощности и монтаже они способны полностью покрыть потребности объекта в электроэнергии. Солнечные станции позволяют пользоваться бытовыми приборами или промышленным оборудованием даже тогда, когда нет централизованной сети.

Для установки такой экологичной системы понадобится специальное оборудование. Для его выбора эксперты советуют обратиться к профессионалам, ведь всегда есть риск ошибиться и купить установку неподходящей мощности. Специалисты компании Solar-Tech, рекомендуют проводить энергоаудит и проектирование перед монтажом, чтобы найти оптимальное решение для конкретного объекта.

Как работает солнечная станция

Раньше альтернативные источники энергии считались чем-то странным, но сейчас они все чаще встречаются на территории частных домов, дач, предприятий, фермерских хозяйств. Цены на солнечные батареи https://solar-tech.com.ua/solar-electricity/solar-panels/ и прочие составляющие зависят от мощности, производителя, типа и других характеристик. К стоимости фотоэлектрических модулей нужно прибавить цены на остальное обязательное оборудование.

Время работы станции и ее способность полностью покрыть потребности объекта в электроэнергии зависят от типа оборудования. Сетевые системы функционируют от централизованной сети, их устанавливают для экономии электричества, а также для того, чтобы пользоваться Зеленым тарифом. Последний предполагает получение владельцем пассивного дохода за излишки энергии, поступающие в общую систему.

В регионах, где нет подключения к электричеству или оно часто отсутствует, лучше установить автономную солнечную станцию. Она предполагает наличие аккумулятора – в нем накапливаются выработанные, но не израсходованные в течение солнечного дня киловатты. Ими можно пользоваться ночью, в пасмурную погоду и когда угодно. Гибридные станции объединяют в себе возможности сетевой и автономной, но их установка обходится дороже.

Что купить для солнечной станции

Чтобы получать энергию небесного светила и пользоваться ею для бытовых или промышленных нужд, нужно приобрести большое количество оборудования. В некоторых устройствах нет необходимости, их покупают по желанию, другие монтируются обязательно. Так, обязательно понадобятся:

фотоэлектрические модули. Это солнечные батареи, которые улавливают энергию лучей с помощью чувствительных элементов. Их устанавливают так, чтобы на поверхность попадало больше солнца и меньше тени;

инвертор. Это оборудование, которое преобразовывает постоянный ток, получаемый из солнечных лучей, в переменный, необходимый для питания электроприборов. Бывает сетевым, автономным и гибридным;

кабели. Коннектор для солнечных батарей https://solar-tech.com.ua/solar-electricity/cables-and-connectors/, необходим для объединения батарей и их подключения к инвертору. Кабель обеспечивает передачу электроэнергии до потребителя с минимальными потерями;

крепления. Понадобятся для установки и позиционирования батарей на поверхностях и площадках, где осуществляют их монтаж;

аккумуляторная батарея. Предназначена для накопления сгенерированной энергии и ее дальнейшего использования в пасмурную погоду или ночью. Является составляющей автономных или гибридных станций.

Эксперты Solar-Tech отмечают, что важно рассчитать мощность, прежде чем выбрать и установить необходимое оборудование. Помочь в этом могут специалисты с успешным опытом реализации проектов по монтажу альтернативных источников энергии.