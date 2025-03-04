Гид покупателя: ТОП-5 гаджетов, которые сделают вашу жизнь комфортнее

Современные гаджеты упрощают нашу жизнь, помогают больше успевать, улучшают качество отдыха и повышают эффективность работы. Далее мы более детально расскажем о наиболее полезных устройствах.

Наушники с шумоподавлением

Отличительной особенностью наушников является возможность прослушивания любимой музыки без посторонних звуков. Технологии шумоподавления особенно полезны в людных местах, где необходима концентрация на звучании и присутствуют следующие помехи:

грохот машин;

голоса;

сильный ветер.

Современные шумоподавляющие наушники могут использовать пассивную или активную технологию. К первой разновидности относят вакуумные вкладыши и силиконовые амбушюры, работающие по типу беруш. В полноразмерных моделях амбушюры закрывают уши полностью, действуя в качестве пассивной шумоизоляции.

Активное подавление шумов осуществляется за счет инвертирования. При помощи встроенных микрофонов создается звук, обратный внешнему шуму. Накладывание волн друг на друга способствует их аннулированию.

Смарт часы

Это не только модный аксессуар, но и умный гаджет, позволяющий оплачивать покупки, эффективно заниматься спортом и следить за своим здоровьем, определяя:

частоту пульса;

уровень стресса;

количество сожженных калорий.

Например смарт-часы бренда Samsung Galaxy Watch Active при необходимости дают рекомендации, например, напоминают о разминке при длительном нахождении на одном месте и предлагают оптимальные варианты упражнений. Также с такими часами вы будете лучше высыпаться, поскольку они умеют отслеживать фазы сна. При малейших нюансах, гаджет предложит лучше поразмыслить о своем отдыхе.

Робот-пылесос

Полезная техника для сухой и влажной уборки, которая выручает огромное количество хозяек. Особенно робот-пылесос полезен в домах, где есть маленькие дети и животные. Благодаря удобным настройкам вы сможете приходить в чистое жилище, не прилагая при этом никаких усилий.

Современные модели не боятся различных препятствий на полу, но все же лучше по возможности подготовить поверхность. Если вы планируете ремонт, то рекомендовано предусмотреть место для зарядной станции поблизости с розеткой.

Увлажнитель

Многие пользователи отмечают, что увлажнитель совместно с воздухоочистителем становятся настоящим спасением в жаркое время года. С такими устройствами действительно легче дышится в квартире. Огромным преимуществом является то, что воздух также очищается от мельчайших ворсинок и микрочастиц. В результате пыль на поверхностях оседает медленнее, а число необходимых уборок сокращается.

Системы безопасности и видеонаблюдения

Благодаря таким системам можно в реальном времени следить за жилищем, используя при этом смартфон. При обнаружении подозрительной активности или открытии окон и дверей хозяин получает уведомление на телефон. За несколько секунд можно просмотреть видео с дома в реальном времени и оперативно оповестить службы безопасности.