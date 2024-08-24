Гид потребителя: какая бывает одноразовая посуда

В суете повседневной жизни мы покупаем стаканчик с кофе в уличной кофейне и даже не задумываемся, а из чего мы пьем. Точно так же можно перекусить гамбургером на ходу или купить картошку фри в ближайшей закусочной. Но рынок одноразовой посуды достаточно разнообразен. Это разноцветные стаканчики для кофе и пластиковые тарелки для салатов. Это одноразовые контейнеры и коробки для пиццы, в которых привозят еду службы доставки. Об индустрии одноразовой посуды, чтобы знать, из чего мы пьем и едим, рассказывают эксперты компании Lookfort.

Стаканчики для горячих напитков и прохладительных коктейлей

Одноразовые стаканчики различаются по объему и материалу изготовления. Обе характеристики подбираются с учетом напитка, который будет подаваться в емкости:

для горячих напитков – лучше подойдут бумажные стаканчики, так как этот материал не боится высокой температуры;

для прохладительных коктейлей – стоит выбирать пластиковые емкости с прозрачными стенками, которые позволят оценить красоту подачи микса.

Объем нужно подбирать исходя из типа напитка. Для эспрессо подойдет стаканчик объемом до 100 мл. Этого достаточно для 25-30 мл черного кофе. Для американо нужна емкость 200 мл. Для латте – 250-300 мл. Такой же объем пригодится и для подачи прохладительных напитков.

Тарелки для первых и вторых блюд

Одноразовые тарелки также различаются по объему и материалу изготовления. Однако их главное различие – это форма. Для первых блюд предназначены глубокие тарелки. Некоторые из них комплектуются крышками. Такие емкости называются супницами. Они предназначены для перевозки первых блюд.

Плоские тарелки бывают обычные и многосекционные. Первые – порционные. Их покупают на каждого гостя. Многосекционные емкости удобны для сервировки стола. В них можно положить несколько продуктов одновременно без опасения, что они перемешаются между собой.

Тарелки изготавливаются из таких материалов:

Пластик – полистирол или полипропилен. Первый – не выдерживает нагрева. Соответственно, тарелки из полистирола не подходят для горячих блюд. Для них лучше выбрать емкости из полипропилена. В остальном оба полимера имеют схожие характеристики. Они прочные, влагостойкие и легкие. Бумага – она уступает пластику во влагостойкости. Для ее повышения картон покрывается тонким слоем ламинации. Бумажные тарелки отличаются большим разнообразием дизайна. На посуду наносятся надписи и рисунки. Биоразлагаемые материалы – кукурузный крахмал, сахарный тростник, бамбук и др. Предполагается, что они вытеснят вредный пластик.

Контейнеры и коробки для транспортировки и хранения еды

Если стаканы и тарелки используются для подачи еды, то контейнеры и коробки необходимы для перевозки и хранения. Они отличаются герметичной конструкцией, которую обеспечивает плотно прилегающая крышка. Она позволяет сохранить изначальную температуру блюда. К тому же герметичная крышка не дает содержимому пролиться и рассыпаться.

Контейнеры могут быть сделаны из таких материалов:

пластик – полистирол или полипропилен, подбирается в зависимости от температуры перевозимых блюд;

бумага – из нее преимущественно изготавливаются лотки для яиц и коробки для пиццы;

биоразлагаемые материалы – обладают теми же качествами, что пластиковые или картонные емкости, но в отличие от них разлагаются в природной среде;

фольга – отлично поддерживает теплоту блюд, в таких боксах можно разогревать и готовить блюда.

Также к одноразовой посуде относятся столовые приборы, зубочистки, шпажки, размешиватели для горячих напитков, трубочки и крышки для стаканов.