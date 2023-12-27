Гід покупця: як відбувається друк на одязі – процес та технології

Чудовий спосіб самовираження – це друк на одязі. За допомогою одягу с персональним дизайном можна створювати різні образи, виражати патріотизм, любов до фільмів та кіно. Ще такий одяг може стати прекрасним подарунком людям будь-якого віку та до різних свят https://customprint.market/uk, зазначають фахівці компанії Custom Print.

Вони розповідають про технології друку на тканинах та формати на які слід звертати увагу при замовленні.

Способи друку на одязі

По всьому світі використовується дуже багато різних методів нанесення зображення на тканину. Найбільш якісними та перевіреними є чотири способи, які широко використовуються:

Сублімаційний та плівковий друк є методом передачі зображення на одяг за допомогою термопреса. Зазвичай такий вид друку застосовується для білих та світлих тканин, а таклж найбільш ефективний при перенесенні зображення на матеріали з високим вмістом поліестеру. Термотрансферний друк передбачає нанесення зображення на одяг з використанням спеціальної плівки. Цей метод друку може бути здійснений у різних варіантах, включаючи різнокольоровий друк або термоаплікацію. Прямий друк – популярній варіант, який гарантує чудову якість, довгу тривалість збереження і яскравість картинки на тканині. Прямий друк може використовуватися як для синтетичних так і для бавовняних виробів різного кольору. Шовкографія – ще один вид професійного друку на тканинах. Але цей варіант більше підходить для великого виробництва. При шовкографії фарба наноситься на одяг через трафаретну сітку та запечатується.

Кожен із методів має індивідуальний підхід до створення унікального одягу. Спочатку необхідно обрати картинку, розробити дизайн для футболки чи худі на комп’ютері. Зображення має бути високої роздільної здатності і його необхідно відредагувати по розміру. Якщо використовується технологія прямого друку, то річ встановлюють у спеціальний станок з принтером і розпочинають друк одразу на тканині.

При сублімаційному та плівковому друці для початку роздруковують на сублімаційному папері в дзеркальному відображені малюнок. Далі на термопрес встановлюють світшот чи футболку, зверху малюнок і захисний прошарок та притискають. Процес шовкографії передбачає нанесення тканинних фарб на підготовлені речі шар за шаром на спеціальному станку.

Яке обладнання необхідне для друку на одязі

Щоб отримати професійний результат необхідно користуватися якісними матеріалами та обладнанням. Зокрема використовується:

текстильний принтер;

термопрес;

чорнила для тканин;

станок для шовкографії;

термоплівка;

термопапір;

машинка для вирізання зображень.

Також необхідно багато розхідних матеріалів, у тому числі сам одяг різного кольору та розміру.

Який формат підходить для друку на одязі

Текстильні принтери краще купувати з робочою зоною 41 х 60 см, або як мінімум 29 х 42 см, що відповідає формату листка А3. Преси для сублімації також у своїй більшості мають приблизно розмір листка А3. А ось принтери не всі мають змогу друкувати такий формат, так як більшість призначені для стандарту А4. Краще вибирати принтер, що може друкувати якомога більшу картинку, щоб мати змогу експериментувати з дизайнами, втілювати бажання замовників, та працювати з комфортом.

Найкращу якість можна забезпечити лише з якісними матеріалами та обладнанням, тому експерти з CustomPrint радять не економити на них. Але якщо маєте бажання зробити кілька власних дизайнів, не обов’язково купувати вартісне обладнання. Для цього достатньо скористатися конструктором, та замовити унікальний одяг в магазині.