Індексація пенсій в Україні: коли буде підвищення і на скільки

В Україні готуються провести планову індексацію пенсій з урахуванням інфляції та зростання зарплат. Попередній розмір підвищення з 1 березня – 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт бюджету Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

У бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

По суті це єдиний механізм підвищення пенсій українцям. Інших підвищень у 2025 році не планується.

“Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Водночас точний розмір встановить Мінсоцполітики в лютому, коли стане відомим розмір зарплат в Україні для призначення пенсій у 2024 році. Кабінет міністрів затвердить порядок проведення індексації наприкінці місяця.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня нагадав, що індексація відбудеться з 1 березня.

Коефіцієнт підвищення

Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.

Минулого року коефіцієнт складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.

Фактично, це було єдине суттєве підвищення пенсій у 2024 році. За підсумками року пенсії зросли на 7,5% до 5 789 гривень.

При цьому споживчі ціни в грудні 2024 року були на 12,0% вищими, ніж рік тому. Таким чином, інфляція була вища за підвищення, а реальні доходи пенсіонерів вже почали падати.