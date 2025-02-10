Індексація пенсій в Україні: коли буде підвищення і на скільки
В Україні готуються провести планову індексацію пенсій з урахуванням інфляції та зростання зарплат. Попередній розмір підвищення з 1 березня – 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).
По суті це єдиний механізм підвищення пенсій українцям. Інших підвищень у 2025 році не планується.
“Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10”, – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Водночас точний розмір встановить Мінсоцполітики в лютому, коли стане відомим розмір зарплат в Україні для призначення пенсій у 2024 році. Кабінет міністрів затвердить порядок проведення індексації наприкінці місяця.
Президент України Володимир Зеленський минулого тижня нагадав, що індексація відбудеться з 1 березня.
Коефіцієнт підвищення
Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.
Минулого року коефіцієнт складав 1,079. Це не означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень. Для тих, хто вийшов на пенсію за останні три роки, підвищення становило 100 гривень.
Фактично, це було єдине суттєве підвищення пенсій у 2024 році. За підсумками року пенсії зросли на 7,5% до 5 789 гривень.
При цьому споживчі ціни в грудні 2024 року були на 12,0% вищими, ніж рік тому. Таким чином, інфляція була вища за підвищення, а реальні доходи пенсіонерів вже почали падати.
Індексація стосується тільки непраціюючих пенсіонерів. Для працюючих, яких в Україні 2,8 млн з 10,3 пенсіонерів, передбачений інший механізм підвищення пенсій. Їм перерахують пенсії з квітня.