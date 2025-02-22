Кабмін розширив програму компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю
З початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць
Уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи – підприємці, які є людьми з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядовий портал.
Зазначається, що з початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, інвестувавши у безбар’єрність 16 млн грн.
Раніше повідомлялося, що в Україні працює лише 16% людей з інвалідністю – через те, що для них не створені належні умови. Про це розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович.Tweet