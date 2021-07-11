Кадровый голод 2021: что нужно учесть, прежде чем брать иностранцев на работу

В следствии различных изменений и случайностей можно долго жить за границей, а значит, вам придется искать разные виды доходов. Законодательство конкретного государства должно учитывать это, но условия могут отличаться в зависимости от внешней политики страны в отношении граждан разных стран и возможности реализации их трудовых прав.

Эксперты компании ЮрМаркет рассказывают о порядке предоставления таких прав на примере Украины. Для получения временного вида на жительство в Украине, действующего на территории страны, необходимо выполнить определенные процедуры, которые уберегут иностранных граждан от депортации из государства и запретят трансграничное пребывание в Украине на срок до пяти лет.

Трудоустройство иностранных граждан

Еще один аспект, который требует пристального внимания – это разрешение на трудоустройство иностранцев, поскольку несоблюдение действующего законодательства в данном вопросе, влечет за собой административную ответственность в виде штрафов.

Рабочая виза действительна на срок до одного года, но может быть продлена один раз до истечения текущего срока действия. Если жизненный план меняется, и иностранный работник решает продолжить работу в Украине, ему необходимо рассмотреть процедуру получения постоянного вида на жительство в Украине, которая осуществляется по правилам, установленным Кабинетом министров.

В список иммиграционных категорий входят люди, которые внесли ценный вклад в культурную, научную и экономическую сферы страны. Если по разным причинам список этой категории не подходит, в иммиграционном Законе № 2491 указан полный список лиц, которые могут иммигрировать в Украину с учетом последних изменений с 18.07.2020 года.

Законодательством предусмотрено, что для иммиграции в Украину следует подать документы в иммиграционную службу (ОВИР), после чего вид на жительство будет проверен и подтвержден. Юридическое оформление трудовых отношений для иностранных граждан — надежное решение, которое предотвратит совершение работодателями противоправных действий в виде невыплаты или частичной выплаты согласованного заранее заработка.

Помогают решать повседневные проблемы, связанные с получением вида на жительство и наймом иностранцев, обычно поручают специализированным компаниям, которые ответственность за качество предоставляемых услуг, конфиденциальность информации, а также точность и объективность предоставленных данных.