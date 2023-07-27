Гид потребителя: как правильно использовать гель или крем с гиалуроновой кислотой

Современная медицина и косметология предоставляют множество средств, предназначенных для ухода за кожей и улучшения ее функциональной способности. Они необходимы не только в случае возникновения заболеваний, но и для постоянной поддержки оптимального состояния кожных покровов в качестве профилактики различных патологических состояний.

Одними из самых популярных средств, по мнению специалистов, считаются гели и крема, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Их используют в нескольких целях:

Для достижения антивозрастного эффекта. В инструкциях указано, что регулярное использование такой уходовой косметики позволит значительно уменьшить количество морщин, восстановить упругость и молодость кожи. Для эффективного увлажнения. Их рекомендуют использовать не только людям, страдающим от сухости кожи, но и для других типов. Это обусловлено отсутствием связи между типом кожи и степенью ее реальной увлажненности, ведь излишняя жирность не отражает состояние водного баланса. Для лечения мелких травм. Считается, что уходовые средства способны проявлять заметные репаративные свойства и помогать в заживлении небольших повреждений, улучшая местную регенерацию и не допуская образования рубцов и пигментных пятен. Такое применение должно быть согласовано с лечащим врачом.

Перечисленные свойства действительно характерны для таких средств и обусловлены их главным действующим веществом — гиалуронатом. Это соединение в норме синтезируется в организме человека и входит в структуру эпителиальных тканей, соединительной и даже нервных волокон. Он ускоряет их восстановление после травматизации, обеспечивает наличие и обновление синовиальной жидкости в суставной капсуле для правильной работы суставов. Его главная функция в клетках кожи — удержание воды в тканях и поддержание достаточного уровня эластичности покрова, благодаря чему при работе мимических мышц перестают образовываться морщины. При длительном регулярном использовании удается даже разгладить уже существующие заломы за счет восстановления нормального синтеза коллагена.

Как правильно использовать гель или крем

Гели и кремы предназначены для прямого нанесения на кожу — это один из самых эффективных способов действия, так как действующее вещество доставляется прямо в клетки. При таком использовании достигается сразу несколько целей:

образование на поверхности тонкой пленки, которая предохраняет кожу от излишнего испарения природной влаги;

доставка в ткани молекул гидрофильного вещества, которое будет задерживать поступающую в клетки жидкость;

восстановление защитного и иммуномодулирующего барьеров.

В связи с этим практически все средства с гиалуроновой кислотой следует наносить на тщательно очищенную от загрязнений и макияжа влажную кожу. Так они не дают влаге испаряться и реализуют внешний путь поступления в клетки.