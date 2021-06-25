Как отличить ангину от ОРЗ — основные симптомы

Заболевания верхних дыхательных путей относят к категории наиболее часто встречающихся в Украине и мире. Одной из таких патологий относят ангину. Строго говоря медики называют ее острым тонзиллитом. Болезнь развивается из-за попадания в организм инфекций. В результате воспаляются лимфатические образования на кольце глотки, чаще всего миндалины неба. Вызывают ангину стрептококки, стафилококки, вирусы и прочие болезнетворные микроорганизмы.

Специалисты клиники Медицентр, рассказывают как распознать симптомы острого тонзиллита, чтобы своевременно обратиться на прием к врачу, чтобы квалифицированный ЛОР в Киеве или в другом месте поставил правильный диагноз и назначил эффективный курс лечения.

Симптомы, знакомые с детства

Действительно трудно найти человека, который хотя бы один раз (как правило, в детстве) не переболел ангиной. Причины ее возникновения могут быть самыми различными, но чаще всего заболевание возникает вследствие переохлаждения горла. Ведь, кто, например, не любит мороженого? Поэтому о симптомах ангины или, как правильно выражаться с медицинской точки зрения — острого тонзиллита, практически каждому известно не понаслышке.

Прежде всего возникает резкая боль в горле, у пациента резко повышается температура. Кстати, протекание ангины всегда сопровождается высокой температуры, кроме развития ее язвенно-пленчатого типа. Без надлежащего лечения сбить температуру тела ниже +37°C никак не получится.

Основные симптомы

Вот какие основные клинические симптомы наблюдаются на ранних стадиях развития острого тонзиллита:

Миндалины краснеют и воспаляются.

Температура повышается до +39–41°C. Иногда температура не доходит до таких значений, но наблюдаются более значительные поражения горла.

Ощущаются боли и дискомфорт при глотании, интенсивность которых зависит от вида ангины и остроты протекания болезни.

Наблюдается общая интоксикация организма.

При катаральной ангине горло краснеет, миндалины отекают.

При лакунарном остром тонзиллите появляется фибринозно-гнойный налет в устьях лакун.

Когда развиваются фолликулярная или лакунарная ангина, то на мягком небе и миндалинах появляется множество круглых точек желтого или желто-белого оттенков. Резкая боль при глотании «отдает» в уши.

Язвенно-пленчатая ангина вызывает образование язвы на одной миндалине, что приводит к ощущениям наличия чужеродного тела во рту, запаху гнили, повышении слюноотделения. Но температура тела остается в основном в норме.

При флегмонозной ангине воспаляются регионарные лимфоузлы, вынужденно изменяется положение головы, появляются боли в горле при глотании и разговоре.

Сопровождающие патологию симптомы

Также обычно при остром тонзиллите:

Жжет и пересыхает в горле.

Возникают мышечные боли.

Появляются лихорадка и озноб.

Болит голова.

У детей часто начинаются рвота и диарея.

Пациенты испытывают болевые ощущения в области живота.

Появляются спазмы в мышцах.

На практике симптомы ангины напоминают аналогичные при обыкновенной простуде. Однако существуют признаки, которые помогают понять, что у пациента развивается именно острый тонзиллит.

Как отличить ангину от ОРЗ

Только при остром тонзиллите: