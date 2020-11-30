Как воры-домушники выбирают жертву

Смекалка современных воров развивается также стремительно как комплексные системы защиты помещений, квартир и домов в Киеве. Оптимальную безопасность гарантирует разработка и монтаж исключительно надежной охраны жилища. Сигнализация для дома защитит легко вскрываемые пластиковые стеклопакеты на окнах, балконные двери на 1-2 этажах многоэтажных домов. При включении сигнала служба срочно отправляет группу быстрого реагирования по вызову и спасает имущество жителей Украины.

Как воры определяют благосостояние потенциальной жертвы

Специалисты охранного агентства Шериф рекомендуют обратить внимание на способы определения благосостояния преступниками по внешнему виду жертвы и другим признакам:

Слежка, контроль в течение нескольких дней позволяет получить четкое представление о ежедневных расходах. Во время круглосуточного наблюдения за человеком можно понять, когда он бывает дома, ходит ли на работу, когда возвращается домой, уезжает ли на выходные. Знакомство с детьми, чтобы лучше рассмотреть материальное состояние в доме, сделать слепок ключей. Если необходимо купить автомобиль, учитывайте стоимость авто, так как для окружающих дорогая машина – признак богатства. Лучшая обувь, одежда, дорогие аксессуары выдают не только социальное положение, но и материальный достаток. Часто воры знакомятся с завистливыми соседями, угощают компанию местных любителей выпить спиртным и выведывают необходимую для доступа в дом информацию.

Неоспорима необходимость установки комплекта сигнализации, камер ночного и дневного видеонаблюдения, кнопки оперативного вызова группы бойцов, удаленного управления. Оптимальная защита дверей от взлома и проникновения вооруженных преступников предполагает комплекс мер – физическую защиту сотрудниками частной фирмы охраны, установку устройств наблюдения, частью комплекта которого является пультовая охрана квартир.

Другая группа преступников изучает внешнюю отделку балконов, оконных рам, высматривают шторы, мебель в комнатах через окна и балконы, оценивают качество входной двери. В щель между дверью и наличником ставят спичку, наклеивают волосок, насыпают пепел под коврик или опускают в ящик рекламные проспекты. Таким образом, взломщики проверяют, приходил ли кто-то домой, в какое время хозяин вернулся с работы.

Чтобы надежно обезопасить имущество и дом, необходимо заказать охранные услуги и комплект оборудования по низким ценам, поставить на сигнализацию дверь, окна, чтобы преступники не смогли проникнуть внутрь.