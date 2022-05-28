Как защититься от мошенничества во время войны
Во время войны никуда не исчезли интернет-мошенники. Они придумывают новые схемы и продолжают обманывать людей. Какие новые аферы появились и как с ними бороться?
Варианты мошенничества
Наиболее распространены четыре способа мошенничества.
- Фишинг, когда мошенники с помощью поддельного сайта пытаются завладеть данными платежной карты.
- Предоплата за товары, работу, аренду жилья, покупку машины, получение подарка.
- Телефонные звонки для разведывания платежных данных, завладение секретными кодами из смс, для взлома интернет-банкинга или проведения мошеннических платежей.
- Требование платы за спасение родственника из беды.
Некоторые из способов меньше используются в военное время, другие видоизменились, стали более специфичны и жестоки.
Новые методы
Во время военного положения мошенники не перестают удивлять своей циничностью, они пытаются заработать на самых уязвимых местах.
- Предоплата за эвакуацию с оккупированных территорий (кроме того, что люди перечисляют деньги, так еще рискуют жизнью, ожидая несуществующей эвакуации). Взятие платы за проезд в эвакуационных рейсах.
- Сдача в аренду несуществующего жилья в относительно безопасных регионах по предоплате.
- Сбор средств на армию, лечение солдат и пострадавших от военной агрессии детей (кроме обычных объявлений о сборе средств с номером карты, злоумышленники даже подделывают сайты благотворительных фондов).
- Создание фишинговых сайтов со сбором данных под видом оформления выплат переселенцам, получением гуманитарной помощи, денег из ЕС.
- Создание фиктивного сайта государственных услуг, где требую уплату пошлины за получение помощи ООН.
- Предоплата за предоставление работы. В текущей ситуации все больше людей ищут удаленные виды занятости, мошенники предлагают разную несложную работу в интернете и просят внести предоплату на их счет.
- Продажа недействительных талонов на горючее.
- Звонки из банка и Пенсионного с целью узнать данные карты.
- Звонки родственникам военнопленных с предложением помощи в освобождении из плена за определенную сумму денег.
- Предоплата за продажу наиболее востребованных товаров в военное время и неотправка их покупателю.
- Продажа гуманитарной помощи. Товар может быть доставлен покупателю, но не стоит быть пособником и покупать то, что предназначено для помощи.
Как уберечь себя от мошенников
В любой ситуации важно сохранять бдительность:
- доверяйте только проверенным сайтам, внимательно проверяйте название домена;
- не передавайте никому данные своей карты (пин-код, cvv-, cvv2-код, срок действия);
- не сообщайте другим людям секретные коды из сообщений;
- не делайте предоплаты непроверенным людям и продавцам;
- переводите деньги только проверенным благотворительным организациям и на счета, взятые с официальных ресурсов;
- не вводите платежные и личные данные на подозрительных ресурсах;
- не перечисляйте деньги за предоставление заданий, не делайте никаких сомнительных поручений, лучше заказать ноутбук для удаленной работы и искать задание на биржах фрилансеров;
- не переходите по ссылкам с электронных писем и сообщений от незнакомых отправителей.
Если вы пострадали от мошенников, обязательно обращайтесь в киберполицию. Даже если для вас это незначительная потеря, люди, наживающиеся на горе других, должны быть наказаны.Tweet