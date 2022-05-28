Как защититься от мошенничества во время войны

Во время войны никуда не исчезли интернет-мошенники. Они придумывают новые схемы и продолжают обманывать людей. Какие новые аферы появились и как с ними бороться?

Варианты мошенничества

Наиболее распространены четыре способа мошенничества.

Фишинг, когда мошенники с помощью поддельного сайта пытаются завладеть данными платежной карты. Предоплата за товары, работу, аренду жилья, покупку машины, получение подарка. Телефонные звонки для разведывания платежных данных, завладение секретными кодами из смс, для взлома интернет-банкинга или проведения мошеннических платежей. Требование платы за спасение родственника из беды.

Некоторые из способов меньше используются в военное время, другие видоизменились, стали более специфичны и жестоки.

Новые методы

Во время военного положения мошенники не перестают удивлять своей циничностью, они пытаются заработать на самых уязвимых местах.

Предоплата за эвакуацию с оккупированных территорий (кроме того, что люди перечисляют деньги, так еще рискуют жизнью, ожидая несуществующей эвакуации). Взятие платы за проезд в эвакуационных рейсах. Сдача в аренду несуществующего жилья в относительно безопасных регионах по предоплате. Сбор средств на армию, лечение солдат и пострадавших от военной агрессии детей (кроме обычных объявлений о сборе средств с номером карты, злоумышленники даже подделывают сайты благотворительных фондов). Создание фишинговых сайтов со сбором данных под видом оформления выплат переселенцам, получением гуманитарной помощи, денег из ЕС. Создание фиктивного сайта государственных услуг, где требую уплату пошлины за получение помощи ООН. Предоплата за предоставление работы. В текущей ситуации все больше людей ищут удаленные виды занятости, мошенники предлагают разную несложную работу в интернете и просят внести предоплату на их счет. Продажа недействительных талонов на горючее. Звонки из банка и Пенсионного с целью узнать данные карты. Звонки родственникам военнопленных с предложением помощи в освобождении из плена за определенную сумму денег. Предоплата за продажу наиболее востребованных товаров в военное время и неотправка их покупателю. Продажа гуманитарной помощи. Товар может быть доставлен покупателю, но не стоит быть пособником и покупать то, что предназначено для помощи.

Как уберечь себя от мошенников

В любой ситуации важно сохранять бдительность:

доверяйте только проверенным сайтам, внимательно проверяйте название домена;

не передавайте никому данные своей карты (пин-код, cvv-, cvv2-код, срок действия);

не сообщайте другим людям секретные коды из сообщений;

не делайте предоплаты непроверенным людям и продавцам;

переводите деньги только проверенным благотворительным организациям и на счета, взятые с официальных ресурсов;

не вводите платежные и личные данные на подозрительных ресурсах;

не перечисляйте деньги за предоставление заданий, не делайте никаких сомнительных поручений, лучше заказать ноутбук для удаленной работы и искать задание на биржах фрилансеров;

не переходите по ссылкам с электронных писем и сообщений от незнакомых отправителей.

Если вы пострадали от мошенников, обязательно обращайтесь в киберполицию. Даже если для вас это незначительная потеря, люди, наживающиеся на горе других, должны быть наказаны.