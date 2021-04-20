Зеленский предложил «путину всея руси», встретиться на каком-то там Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где продолжается война».

Об этом пишет УНН.

Владимир Зеленский напомнил о концентрации российских войск у украинской границы, заявив, что Украина и ее международные партнеры требуют РФ отвести войска. Он отдельно обратился к Владимиру Путину и предложил встретиться.

“Вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война”, — сказал Зеленский.