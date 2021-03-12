Кіберполіція відкрила електронну скриньку для звернень щодо деструктивних Інтернет-спільнот

Громадяни можуть повідомити про так звані «групи смерті» та інший небезпечний контент.

За електронною адресою: savechild@cyberpolice.gov.ua кіберполіція приймає звернення щодо небезпечних Інтернет-спільнот або відеороликів, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами тощо.

Повідомити про правопорушення, вчинене з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки, можна за формою зворотного зв’язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Для отримання консультації кваліфікованого спеціаліста, інформації про стан розгляду поданого раніше електронного звернення або отримання роз’яснення щодо діяльності підрозділу – звертайтеся на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua, або за телефоном – 0 800 50 51 70 (понеділок- п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Департамент кіберполіції Національної поліції України