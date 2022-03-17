Київ: як працюватиме наземний громадський транспорт 17 березня
У Києві 17 березня із 08:00 до 19:00 наземний транспорт працює у скороченому складі лише за окремими маршрутами.
🚌Автобусні маршрути
✔️Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:
№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
№ 21К – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№ 22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської
№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»
№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№ 47 – від ст. м. «Нивки» – до вул. Стеценка
№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона
№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона
№ 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Національного музею народної архітектури та побуту України
№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»
№ 69 – від ст. м. «Палацу Спорту» до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
№ 73 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
№ 90 – від вул. Туполева до вул. Симиренка
№ 91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. «Шулявська» – Севастопольска площа – Деміївська пл. – ст. м. «Голосіївська»
№ 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)
№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№ 101 – через залізничну ст. «Зеніт» по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
№ 101К – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№ 103 – від вул. Світлицького до ст.м. «Академмістечко» через пл. Марченка
№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької пл.
№ 114К – від Милославської до ж. м. Райдужний
№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона
№ 118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона
❌Рух автобусних маршрутів, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
✔️Інші маршрути працюють за постійними схемами.
🚎Тролейбусні маршрути
❌Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути
✔️Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами:
№ 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.
✔️Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа»
❌Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
❗️У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.Tweet