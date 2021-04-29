Когда следует обращаться к проктологу: тревожные симптомы

Проктолог – это специалист, который занимается лечением заболеваний прямой кишки. К этому врачу пациенты идут крайне неохотно и только в экстренных случаях из-за стыдливости.

Между тем, есть тревожные симптомы, при которых консультация проктолога необходима в срочном порядке. О них подробно рассказывают специалисты клиники МЕД СИТИ.

Симптомы

Проктологические заболевания обычно имеют ярко выраженную клиническую картину. Записаться на прием к специалисту нужно при наличии таких симптомов:

боль в области заднего прохода;

выделения слизи и гноя;

кровь в каловых массах;

запор;

свищи в промежности;

частый жидкий стул;

ложные позывы к опорожнению кишечника;

недержание каловых масс и газов;

шишки в области ануса.

Следует всегда под рукой иметь контакты клиники, в которой принимает проктолог.

Заболевания, которые лечит врач

Самая частая болезнь, с которой приходится сталкиваться проктологу, – это геморрой. При этом заболевании расширяются геморроидальные вены и образуются узлы. Оно одинаково поражает как мужчин, так и женщин в возрастном диапазоне от 25 до 67 лет. Его несвоевременное лечение может привести к образованию тромбов.

Анальные трещины – еще одно распространенное проктологическое заболевание. Оно представляет собой дефект на слизистой анального канала. Трещины образуются в результате таких факторов:

роды;

непрофессиональное инструментальное обследование анального отверстия;

анальный половой акт.

Анальные трещины могут увеличиваться в размерах. Более того, существует риск их инфицирования, что приводит к серьезным последствиям – образованию свищей, полипов, кровотечению.

В квалификацию специалиста входит лечение раковых заболеваний. Рак прямой кишки является одним из самых опасных видов онкологии. Ранняя диагностика имеет большое значение в его успешном лечении.

Подготовка к осмотру у проктолога

Перед визитом к врачу пациент должен очистить прямую кишку от каловых масс. Сделать это можно различными способами, но наиболее эффективный — это клизма. Ставить нужно 2 клизмы по 1–2 литра, первую — вечером, а вторую — за 4 часа до осмотра.

Очистить кишечник можно с помощью Эндофалька. Это препарат, из которого нужно приготовить раствор. Далее его нужно выпить. Вещество не всасывается в кишечник, а проходит по нему, выполняя промывание.

Также перед консультацией у проктолога нужно изменить рацион питания. Диета подразумевает исключение жирного, жареного, тяжелого мяса и рыбы. Нужно есть овощи и фрукты, супы и каши, курицу и индейку.

Первый визит

На первом визите врач сначала собирает анамнез. Он просит пациента рассказать о симптомах и их продолжительности, наличии проктологических заболеваний. Затем проводится пальцевое исследование анального отверстия. Однако оно недостаточно информативное. Если будут обнаружены какие-либо отклонения от нормы, то дополнительно назначается ректоскопия. При ней специальный инструмент вводится в прямую кишку на глубину до 30 сантиметров.