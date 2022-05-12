Кого в Украине могут лишить гражданства: законопроект

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Получить гражданство можно будет после специальной проверки.

На сайте парламента зарегистрирован законопроект №7339 о лишении гражданства Украины тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий или воевал на стороне россии. Об этом сообщает Информатор Деньги.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гражданство Украины не получит кандидат, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:

  • отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;
  • восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;
  • работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях рф;
  • публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;
  • находятся под украинскими санкциями.

Также, не получат украинское гражданство те:

  • кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка
  • кого уличат в геноциде
  • кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.

Кто может потерять гражданство Украины

Согласно законопроекту, основаниями для потери гражданства Украины будут:

  • факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;
  • должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;
  • приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.

Кого это не будет касаться

Законодатели считают, что получить украинское гражданство могут:

  • те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или те, кто представляет для Украины государственный интерес;
  • те, кто публично поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, признали факты вооруженной агрессии россии против Украины, кто считает временно оккупированные территории украинскими. Такие кандидаты могут получить гражданство Украины после проверки (если они не создают угрозу национальным интересам и безопасности Украины).
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