Кого в Украине могут лишить гражданства: законопроект

Получить гражданство можно будет после специальной проверки.

На сайте парламента зарегистрирован законопроект №7339 о лишении гражданства Украины тех, кто поддерживал оккупацию украинских территорий или воевал на стороне россии. Об этом сообщает Информатор Деньги.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гражданство Украины не получит кандидат, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:

отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;

восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;

работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях рф;

публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;

находятся под украинскими санкциями.

Также, не получат украинское гражданство те:

кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка

кого уличат в геноциде

кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.

Кто может потерять гражданство Украины

Согласно законопроекту, основаниями для потери гражданства Украины будут:

факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;

должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;

приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.

Кого это не будет касаться

Законодатели считают, что получить украинское гражданство могут: