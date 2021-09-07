«Кремлівська» церква закликає «перехрещувати» українських дітей
Російська церква не може змиритися із визнанням помісної Української православної церкви.
«Якщо це був храм Української Православної церкви Московського патріархату, то, природно, дітей хрестити заново не потрібно. Якщо це був храм розкольницької структури, тоді їх потрібно хрестити заново, тому що ми не визнаємо таїнства розкольників», – пояснив представник РПЦ Алфєєв.
Зазначимо, що єрархи Московського патріархату не можуть змиритись із тим фактом, що від їхньої церкви втікають віряни, монахи, священники, митрополити та переходять до Православної церкви України. Вони впевнені що у всьому винен особисто Вселенський патріарх Варфоломій та ПЦУ.
Чиновник країни-агресора наголосив, що РПЦ має свої парафії у багатьох країнах світу, а МЗС Росії підтримує контакти з церквою за кордоном.
Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.
Також у РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території.
Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися. // Главком