«Кремлівська» церква закликає «перехрещувати» українських дітей

Російська церква не може змиритися із визнанням помісної Української православної церкви.

Заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ), закликають представники Московського Патріархату.

Так, митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), відомий пропагандист Московської церкви в етері однієї із своїх програм назвав помісну Українську церкву розкольницькою структурою і закликав не визнавати її таїнства. Проте вкотре наголосив, що визнає лише Московську церкву в Україні.

«Якщо це був храм Української Православної церкви Московського патріархату, то, природно, дітей хрестити заново не потрібно. Якщо це був храм розкольницької структури, тоді їх потрібно хрестити заново, тому що ми не визнаємо таїнства розкольників», – пояснив представник РПЦ Алфєєв.

Зазначимо, що єрархи Московського патріархату не можуть змиритись із тим фактом, що від їхньої церкви втікають віряни, монахи, священники, митрополити та переходять до Православної церкви України. Вони впевнені що у всьому винен особисто Вселенський патріарх Варфоломій та ПЦУ.