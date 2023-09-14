Лікарська допомога: роль психотерапії та медикаментів у лікуванні лудоманії

Лудоманія – патологічна тяга до азартних ігор та розваг. Даний стан офіційно визнано хворобою, яку можна і потрібно лікувати медикаментозними засобами, а також психотерапевтичними прийомами і техніками. Про важливість своєчасної діагностики та лікування ігрової залежності від ігрових автоматів, а також основні способи її подолання говорять фахівці.

Чому важливо вчасно почати лікування від лудоманії?

Як і більшість залежностей, лудоманія починається непомітно для гравця. Спочатку він думає, ніби в будь-який момент може зупинитися та перестати крутити барабани або розкладати карти. Потім гемблінг стає основною сферою інтересів і єдиним джерелом позитиву. Наступним етапом ігрової залежності, як правило, стає важка форма депресії (аж до суїцидальних думок). Дуже важливо на ранніх стадіях розпізнати патологічну тягу, оскільки це дає можливість своєчасно зупинитися без сторонньої допомоги.

Гемблер може самостійно закрити собі доступ до азартних веб-ресурсів (через опцію самообмеження, обов’язкову для всіх легальних казино), або подати заявку до КРАІЛ на внесення себе в список тих, кому заборонені азартні ігри. Чим сильніше розвинулась тяга до гри, тим складніше суб’єкту себе контролювати і тим менше ймовірність, що він зможе впоратися зі своїм станом без сторонньої (професійної) допомоги.

Сучасні засоби лікування лудоманії: медикаменти та психологічна допомога

Для позбавлення від згубних залежностей (в тому числі, ігрової), сьогодні успішно використовуються 2 підходи:

Медикаментозний.

Психотерапевтичний.

У спеціальних клініках і реабілітаційних центрах вони застосовуються комплексно, оскільки це дозволяє домогтися максимального ефекту. Підібрати курс лікування для гравця можуть тільки фахівці. Вони вибирають препарати і розробляють індивідуальну психотерапевтичну програму для відновлення його психоемоційного стану та душевного здоров’я.

Особливості медикаментозної терапії лудоманів

Вибором і призначенням фармацевтичних препаратів для лудоманів займаються лише лікарі-наркологи. Найчастіше призначаються рецептурні засоби з категорії транквілізаторів (сильних заспокійливих), антипсихотиків та антидепресантів. Вони допомагають зняти гострі психічні стани, як спроби самогубства, повна апатія, відсутність реакції на зовнішні подразники, безсоння, тремор кінцівок і так далі.

У чому полягає психологічна та психотерапевтична допомога ігрозалежним?

Повноцінне позбавлення від згубної тяги до азартних ігор неможливе без кваліфікованої психологічної та психотерапевтичної допомоги. Фармацевтичні препарати і ліки, як правило, виконують допоміжну роль та знімають гострі психічні прояви лудоманів, але не позбавляють від першопричини їх появи. Простіше кажучи, саме психотерапевти допомагають залежним усвідомити, як вони руйнують своє життя гемблінгом і яким чином можна це зупинити.

До основних прийомів психотерапії, що застосовуються для лікування лудоманів, відносяться:

Сімейна та поведінкова терапія (включаючи соціалізацію після закінчення лікування).

Аутотренінги, спрямовані на поліпшення комунікаційних навичок і пошук нових інтересів у житті.

Психосинтез (самопізнання), що допомагає зрозуміти, чому з’явилася тяга та як із нею боротися самостійно.

Допоміжними програмами виступають арт-терапія (заняття різними видами мистецтва), когнітивно-поведінкова терапія, а також гештальт-терапія і екзистенційні прийоми, що дозволяють помітити позитивні зміни від лікування лудоманії. Це мотивує далі продовжувати відновлення, щоб назавжди позбутися від патологічної захопленості гемблінгом.