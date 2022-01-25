Ліміт на безмитну доставку посилок збільшили до 150 євро

Верховна Рада на засіданні 25 січня підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 євро до 150 євро.

Про це відомо з засідання ВР, зміни до Митного кодексу (№4279) підтримали 237 народних депутатів, до Податкового (№4278) – 274 нардепи.

Закони передусім збільшують ліміт оподаткування пересиланm, фактурна вартість яких не перевищує 150 євро.

Зміни стосуватимуться й стягнення податку на додану вартість – для фізосіб базою оподаткування є лише частина їхньої фактурної вартості, що перевищує 150 євро.

Крім того, законом забороняється пересилати алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їхньої вартості.

Також закони запроваджують електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, встановлюється можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.

Зауважимо, що до другого читання закон №4279 щодо змін до Митного кодексу містив правки, якими пропонувалося запровадити обов’язкову ідентифікацію отримувачів пересилань за паспортом або ідентифікаційним кодом.

Проти них одразу виступили поштові оператори, й заявили, що внаслідок таких змін «може статися колапс». Згодом у комітеті запропонували на рік відтермінувати обов’язкову ідентифікацію, проте під час голосування депутати не підтримали відповідні правки (№35, 36). Відтак ідентифікацію не залишили в остаточній редакції документу. // Економічна правда