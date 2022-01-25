Ліміт на безмитну доставку посилок збільшили до 150 євро
Верховна Рада на засіданні 25 січня підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 євро до 150 євро.
Про це відомо з засідання ВР, зміни до Митного кодексу (№4279) підтримали 237 народних депутатів, до Податкового (№4278) – 274 нардепи.
Закони передусім збільшують ліміт оподаткування пересиланm, фактурна вартість яких не перевищує 150 євро.
Зміни стосуватимуться й стягнення податку на додану вартість – для фізосіб базою оподаткування є лише частина їхньої фактурної вартості, що перевищує 150 євро.
Також закони запроваджують електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, встановлюється можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.
Зауважимо, що до другого читання закон №4279 щодо змін до Митного кодексу містив правки, якими пропонувалося запровадити обов’язкову ідентифікацію отримувачів пересилань за паспортом або ідентифікаційним кодом.
Проти них одразу виступили поштові оператори, й заявили, що внаслідок таких змін «може статися колапс». Згодом у комітеті запропонували на рік відтермінувати обов’язкову ідентифікацію, проте під час голосування депутати не підтримали відповідні правки (№35, 36). Відтак ідентифікацію не залишили в остаточній редакції документу. // Економічна правда