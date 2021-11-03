Ляшко: «антивакцинаторский» дух очень быстро пропадает в реанимациях

По мнению министра, это насмешка над украинскими медиками и семьями, которые потеряли своих родных из-за COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал акции и собрания людей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной болезни.

Как передает УНИАН, об этом глава Минздрава заявил во время брифинге.

«Собрания людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро пропадает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас», — сказал он.

Ляшко призвал не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях, пользоваться только проверенной информацией на страницах Минздрава, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября в Киеве люди, выступающие против обязательной вакцинации, перекрыли улицу Грушевского и Петровскую аллею возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Протестующие требуют отмены карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей.

Напомним, по данным Минздрава за прошедшую неделю 25-31 октября 93,2% госпитализированных с COVID-19 граждан не получили никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.