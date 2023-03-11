Міністр культури анонсував ревізію мощей в Києво-Печерській лаврі

В Міністерстві культури анонсували ревізію музейних експонатів, зокрема мощей святих, в Києво-Печерській лаврі і пригрозили кримінальною відповідальністю для представників УПЦ МП у разі їх переміщення в інше місце.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив під час телемарафону, передає РБК-Україна .

За словами міністра, міжвідомча комісія дійшла висновку, що з боку УПЦ МП в Лаврі “були порушення щодо використання майна, і їх досить багато, в тому числі новобудови на території Нижньої Лаври без відповідних дозволів, і багато інших речей”.

“Остання ревізія була у 2018 році, і все це зафіксовано, всі об’єкти є в переліку. Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП відносно рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони будуть мати кримінальну відповідальність”, – сказав він.

Ткаченко також зазначив, що в міністерстві передбачили можливу відмову монахів покидати територію Лаври 29 березня, тому до складу комісії будуть залучені представники СБУ і МВС.

Міністр наголосив, що після завершення ревізії комісії ніхто не говорить, що життя монахів у Лаврі припиниться, але це привід для того, щоб вони могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишитися в Лаврі.