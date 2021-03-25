Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства нажил дома, люксовые авто и миллионы наличными

Министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко за прошлый год получил несколько миллионов гривен доходов. Кроме того, у него в собственности есть квартира в Киеве, два дома и люксовые автомобили.

В частности, Петрашко задекларировал квартиру в Киеве почти на 90 квадратных метров, большой дом под Киевом свыше 400 квадратных метров и 1,5 гектара земли. Кроме того, у его супруги, которая является гражданкой России, есть доля в квартире в этой стране.

Министр также задекларировал свои наручные часы швейцарского бренда Vacheron Constantin, а также ювелирные украшения жены торговой марки Chopard. При этом стоимость данных предметов не указана.

Также в его собственности есть автомобиль Suzuki Vitara S 2016 года стоимостью 673 000 гривен, Range Rover Sport 2017 года почти за 2,6 млн гривен, а также Toyota Land Cruiser 200 почти за 2,3 млн гривен.

По месту предыдущей работы он заработал почти 6,1 млн гривен, а в министерстве — 534 000 гривен. На счетах в США у него более 827 000 тысяч долларов, наличными он хранит 510 000 долларов, 2,35 млн гривен. Его жена хранит наличными еще 395 тысяч долларов и 1,4 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования и науки Сергей Шкарлет задекларировал 940,4 тысяч гривен доходов за 2020 год.