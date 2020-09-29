На Донбассе подорвался на мине российский «ихтамнет» в офицерском звании

27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров.

Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметил во время брифинга представитель Минобороны Александр Мотузяник, противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения, с использованием противопехотных мин ОЗМ-72 и ПОМ-2.