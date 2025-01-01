Оформлення паспортів у новому році стане дорожчим

З 1 січня держпідприємство «Поліграфічний комбінат “Україна”» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це оформлення паспортів у 2025-му здорожчає.

Про це повідомили в Державній міграційній службі.

Так, ціни на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні будуть такими:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безплатно;

паспорт громадянина України (ID-картка) з оформленням до 20 робочих днів — 558 гривень;

паспорт громадянина України (ID-картка) з терміновим оформленням до 10 робочих днів — 928 гривень;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 гривень;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 гривень;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 гривень;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 гривень.

У міграційній службі наголосили, що ті громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною.

А ті, хто вже оплатили адмінпослуги до останнього дня 2024 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв. // hromadske