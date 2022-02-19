Основные ошибки, допускаемые при хранении автомобильных покрышек

От качества резины зависит управляемость автомобиля и безопасность водителя с пассажирами, поэтому вопрос хранения шин актуален для многих автомобилистов. Несоблюдение простых правил приводит к потере качеств шин, в результате чего их срок службы уменьшается. Покрышки, которые не могут обеспечить надежное сцепление, может стать причиной потери управляемости автомобиля при выполнении маневров.

Чтобы избежать таких проблем, достаточно соблюдать правила использования и хранения шин. Резина 205/60 r16 лето может храниться как на дисках, так и без них. В первом случае колеса не стоит располагать вертикально. Шины на дисках следует разместить горизонтально на деревянном поддоне или уложить друг на друга. Если нужно сэкономить место, можете подвесить колеса к потолку, но при этом трос должен быть мягкий, это позволит исключить риск повреждения обода.

Если речь идет о хранении шин без дисков, то их лучше размещать вертикально. В таком случае нужно не менее одного раза в месяц переворачивать резину, чтобы исключить риск деформирования. Покрышки без дисков класть друг на друга, как и подвешивать, не рекомендуется.

Типичные ошибки при хранении резины

Как нельзя хранить шины:

Консервация колес на открытом балконе не допускается. Высокая влажность, резкие температурные перепады, низкие температуры и порывы ветра — из-за этого шины изнашиваются быстро.

Не храните колеса в подъездном тамбуре или на лестничной площадке. В целом это никак не навредит колесам, но требования пожарной безопасности нарушаются.

Размещение резины не допускается рядом с радиаторами отопления или в неотапливаемых помещениях. Воздействие высоких температур может привести к выделению химических веществ, которые могут нанести вред здоровью человека. В итоге могут снизиться эксплуатационные качества колес.

Не складируйте колеса на поддонах с острыми краями. Любые неаккуратные действия приведут к повреждению покрышек.

Прежде чем спрятать шины, их нужно хорошо очистить и устранить любые следы загрязнений. Особенно, если речь идет о зимней резине. Зимой дороги часто обрабатывают химикатами и реагентами, поэтому их остатки нужно обязательно смыть. Если ваш автомобиль в холодное время года не используется, специалисты рекомендуют приподнять его на деревянные бруски или доски. Это позволит минимизировать нагрузку на колеса.

Лучше всего использовать для хранения сухое, теплое и проветриваемое место. Пол должен быть ровным. Складировать колеса можно на балконе, но тогда он должен быть закрытый. Важно, чтобы в месте хранения не было перепадов температур и солнечного света.