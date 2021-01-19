П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції при бунті в Нових Санжарах, були засуджені до 5 років

На Полтавщині ухвалені судові рішення щодо активних учасників масових заворушень, що відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 року

П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. При прийнятті рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання.

Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Також слід зазначити, що суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу України, задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

Нагадаємо, 20 лютого, група агресивно налаштованих людей закидала камінням колону автобусів з українцями та іноземцями, евакуйованими з Китаю. Під час такої сутички постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна людина.

Для захисту громадян та припинення сутичок поліція була вимушена вдатися до фізичного впливу та стримати атаку агресивно налаштованих людей. На підставі зібраних доказів 13 учасників заворушень отримали підозри у скоєнні злочинів, пов’язаних із груповим порушенням громадського порядку.

Відділ комунікації поліції Полтавщини