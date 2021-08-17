Патрульна поліція попереджає про обмеження руху в столиці (схема)

18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).