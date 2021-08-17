Патрульна поліція попереджає про обмеження руху в столиці (схема)

18, 20 та 22 серпня у центрі Києва відбудуться репетиції параду військ
Шановні кияни та гості міста!
18, 20 та 22 серпня у центрі відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на наступних вулицях:
Хрещатик;
Майдані Незалежності;
Маршала Рибалка;
В’ячеслава Чорновола;
проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);
Площа Перемоги;
Старовокзальна;
Жилянська;
Велика Васильківська;
площа Льва Толстого;
площа Бессарабська;
Академіка Туполєва;
площа Бессарабська;
Антоновича;
Івана Федорова;
Либідська площа;
Європейська площа;
Володимирський узвіз;
Боричів узвіз;
Набережно-Хрещатицька;
Нижній Вал;
Глибочицький проїзд;
Петрівська алея;
Паркова дорога;
Дніпровський узвіз;
Набережне шосе;
Набережно-Хрещатицька;
Богдана Хмельницького;
Володимирська;
Льва Толстого;
Саксаганського.
18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).
18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків.
Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.
Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування.
Патрульна поліція України