Понад 30 будинків за ₴17 млн. передадуть від збанкрутілого підприємства на баланс міста Костянтинівка

Східний апеляційний господарський суд підтримав позовні вимоги Костянтинівської окружної прокуратури щодо визнання незаконним рішення Костянтинівської міської ради про відмову у прийнятті до комунальної власності багатоквартирних будинків вартістю понад 17 млн грн.

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року рішенням Костянтинівської міської ради Костянтинівському державному хімічному заводу, що знаходився на стадії банкрутства, відмовили у передачі до власності територіальної громади 31 житлового будинку, що перебували на балансі підприємства.

З огляду на порушення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про відновлення платоспроможності боржника або визнавання його банкрутом», прокуратура подала до Господарського суду Донецької області позов в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про визнання незаконним рішення органу місцевого самоврядування.

У вересні 2021 року суд погодився з правовою позицією прокуратури та зобов’язав міську раду забезпечити прийняття житлового фонду колишнього держпідприємства до комунальної власності.

На вказане рішення відповідач подав апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено та рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури