Рада прийняла закон про медіа
Верховна Рада України ухвалила закон про медіа. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, у сесійному залі знайшлось 299 голосів “за”.
За словами Гончаренка, не пройшла поправка про використання ЗМІ під час виборів.
“З негативного: фактично повертається державне телебачення. З позитивного: повинні показувати засідання Ради”, – написав нардеп.
У той же час, за словами нардепа Ярослава Железняка, закон врегулював статус каналу “Рада”.
За словами нардепа, кканал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання.
Железняк також оприлюднив результати голосування за закон про медіа по фракціям:
- СН – 195
- ЄС – 18
- Батьківщина – 9
- Платформа за життя та мир- 15
- За майбутнє – 11
- Голос – 14
- Довіра – 15
- Відновлення України – 12
- Позафракційні – 10
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше заявив, що закон про медіа буде однією з найбільш дискусійних євроінтеграційних ініціатив, які планує ухвалити український Парламент.
Законопроєктом №2693 “Про медіа” передбачається запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, блогерів та різних веб платформ.
Також передбачено механізм співрегуляції, та розширення повноважень регулятора — Нацради з питань телебаченні та радіомовлення. // УННTweet