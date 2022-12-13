Рада прийняла закон про медіа

Верховна Рада України ухвалила закон про медіа. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, у сесійному залі знайшлось 299 голосів “за”.

За словами Гончаренка, не пройшла поправка про використання ЗМІ під час виборів.

“З негативного: фактично повертається державне телебачення. З позитивного: повинні показувати засідання Ради”, – написав нардеп.

У той же час, за словами нардепа Ярослава Железняка, закон врегулював статус каналу “Рада”.

За словами нардепа, кканал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання.

Железняк також оприлюднив результати голосування за закон про медіа по фракціям:

СН – 195

ЄС – 18

Батьківщина – 9

Платформа за життя та мир- 15

За майбутнє – 11

Голос – 14

Довіра – 15

Відновлення України – 12

Позафракційні – 10

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше заявив, що закон про медіа буде однією з найбільш дискусійних євроінтеграційних ініціатив, які планує ухвалити український Парламент.

Законопроєктом №2693 “Про медіа” передбачається запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, блогерів та різних веб платформ.

Також передбачено механізм співрегуляції, та розширення повноважень регулятора — Нацради з питань телебаченні та радіомовлення. // УНН