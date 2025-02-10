«Ціни абсолютно неадекватні». Зеленський вважає, що засідання РНБО примусить ліки здешевшати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується засідання РНБО та конкретні пропозиції до аптечних мереж та виробників для зниження цін на ліки.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

«Сьогодні була нарада за участі Премʼєр-міністра Шмигаля, першої віцепремʼєра Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки», – поінформував він.