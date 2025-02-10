«Ціни абсолютно неадекватні». Зеленський вважає, що засідання РНБО примусить ліки здешевшати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується засідання РНБО та конкретні пропозиції до аптечних мереж та виробників для зниження цін на ліки.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.
«Сьогодні була нарада за участі Премʼєр-міністра Шмигаля, першої віцепремʼєра Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки», – поінформував він.
На його думку, аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови для українських споживачів.
«Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни», – наголосив Президент.