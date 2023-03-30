Суд відмовив «кремлепатріархатній» братії, яка не хотіла забиратися із заповідника «Києво-Печерська Лавра»

УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Про це йдеться в тексті ухвали суду.

“У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України”, – йдеться в тексті рішення.

Ухвалу суду було підписано 28 березня.

УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Нагадаємо, про звернення УПЦ МП до суду стало відомо 29 березня. У Мінкультури заявили, що братія має покинути Лавру попри цей позов.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. // LB.ua