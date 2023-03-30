Суд відмовив «кремлепатріархатній» братії, яка не хотіла забиратися із заповідника «Києво-Печерська Лавра»
УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.
Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.
Про це йдеться в тексті ухвали суду.
Ухвалу суду було підписано 28 березня.
УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.
Нагадаємо, про звернення УПЦ МП до суду стало відомо 29 березня. У Мінкультури заявили, що братія має покинути Лавру попри цей позов.
У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. // LB.ua