Рада схвалила законопроект про «повістки» в суд через «Дію»

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.

«Відповідні зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” прийняті Радою. Ці зміни стосуються здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану», – написав Гончаренко.

Гончаренко уточнив, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо.

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк повідомляла, що з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, здійснюватиметься:

надання інформації про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову;

місце, дату і час судового засідання;

відображення та отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.

Окрім того, вона повідомляла, що надається можливість суддям збиратися дистанційно для вирішення внутрішніх питань. Так, під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню COVID-19, збори суддів можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції.