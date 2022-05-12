Рада заборонила примусове стягнення з українців боргів за комуналку

Також заборонено примусове виконання судових рішень, де боржниками є підприємства оборонно-промислового комплексу, постачальники електроенергії та води.

Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Як повідомляє УНІАН, за ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану» (реєстраційний номер 7317) проголосувало 318 народних депутатів.

Крім фізосіб, законом також заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є низка юридичних осіб.

Зокрема тих, які здійснюють діяльність з:

виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії,

водопостачання та водовідведення,

вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів,

надання доступу до мережі Інтернет,

виробництва вакцин,

дослідження у сфері біологічних наук,

космічну діяльність;

підприємства оборонно-промислового комплексу,

органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України,

підприємства залізничного транспорту.

Відповідно до закону, у період дії воєнного стану постанова чи інший документ, винесені у виконавчому провадженні приватним виконавцем, якщо вони суперечать вимогам цього закону, можуть бути скасовані постановою керівника органу державної виконавчої служби, або керівника структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту.

Законопроектом також змінено порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Також в період воєнного стану не проводяться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, не діє Дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції.