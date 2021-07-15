Рада запретила продажу лекарств детям

Верховная рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 5122.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

«За» проголосовал 341 нардеп.

Закон запрещает отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю — малолетний лицу.

«Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст», — указано в законе.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.