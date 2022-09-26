Сервісні центри МВС змінили правила видачі водійських прав

Сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

Тепер виконати ці процедури можна будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації. Крім того, громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому підрозділі складено теоретичний іспит.

Особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, також можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС.