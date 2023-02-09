В сучасному світі все частіше стає поширеним використання товарів для зміцнення іміджу компанії. Витративши трохи часу на розробку цих продуктів, можна створити незабутнє враження про свій бренд серед клієнтів та партнерів.

Експерти компанії Евро-бренд розповідають про те що таке мерч та чому не варто нехтувати його використанням.

Що таке брендування продукції?

Мерчандайз — це продукти, спеціально розроблені для підвищення впізнаваності бренду. Мерч, як ще називають цей вид товару, можна роздавати безкоштовно або використовувати для перепродажу. Якщо казати просто – то це брендування сувенірної продукції компанії яка таким чином використовує рекламу та впізнаваність бренду для просування своїх послуг чи то товарів.

В спрощеному вигляді це виглядає так: компанія замовляє або виготовляє кілька різних популярних товарів різних видів, наприклад ручки, блокноти, кружки предмети одягу та замовляє у спеціалізованій фірмі нанесення на ці товари логотипів та рекламних гасел компанії, а потім безплатно роздає ці брендовані вироби в якості сувенірів своїм працівникам, клієнтам та партнерам.

Чому мерч важливий?

Коли йдеться про підвищення іміджу та впізнаваності компанії, такі інвестиції можуть бути дуже цінними. Як і для будь-якої організації, видимість також дуже важлива для кожної компанії. Товар сприймається насамперед як подарунок, а не як реклама, і через це одержувачі відчувають значущість для компанії як подарувала цей сувенір. Популярні так гарно працюють в якості поширення впізнаванності бренду в першу чергу предмети одягу: брендовані жилетки, бейсболки, шарфи тощо. Ці товари люди можуть носити не тільки вдома, але й в публічних місцях, що автоматично буде рекламувати бренд.

Сфери використання

Товари з логотипом компанії можна, наприклад, роздавати у власному офісі чи на власному виробництві, на семінарах та конференціях, а також їх можна роздавати у зв’язку з ярмарками та виставками та іншими видами заходів, в яких бере участь компанія. Стильний мерчандайз також можна використовувати як приз у конкурсах та інших видах розіграшів.

І навпаки, товари, які вже належать членам компанії і були випущені невеликим тиражем, також можна використовувати в конкурсах і тоталізаторах. Сьогодні багато організацій і компаній працюють над посиленням своїх брендів у соціальних мережах. Перевага цих каналів полягає в тому, що ви можете швидко отримати великий спред, якщо підійти до них правильно.

Щоб отримати більше підписників і більше залучити їх, зазвичай просять клієнтів або учасників позначати свій обліковий запис у зв’язку з носінням або використанням одного чи кількох продуктів, які так чи інакше представляють відповідний бренд. На цій концепції можна організовувати змагання, де особа, якій вдасться позначити компанію чи асоціацію на найкращому зображенні, виграє приз.

Товар також може зміцнити корпоративну культуру зсередини. Коли всі менеджери носять однакові кепки або всі працівники якогось департаменту мають однакові сумки чи жилетки, можна посилити відчуття єдності, що дуже важливо, і не в останню чергу в компаніях що напряму працюють зі споживачами.

Експерти компанії радять продумувати навіть незначні деталі, створюючи сувенірну продукцію. “Важливо, щоб ви не поспішали й подумали, які продукти підійдуть саме вашій компанії. Після того, як ви визначитеся з типом товару, який ви хочете використовувати, і як він буде використовуватися, все, що вам потрібно зробити, це почати.” резюмують вони.